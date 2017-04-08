TBMM Başkanı İsmail Kahraman Hereke'de tarihi fabrikayı gezdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi ziyaret için Kocaeli’ye geldi. Kahraman, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti heyetinin yer aldığı Wilhelm Köşkü Tarihi Misafirhanesinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Kahraman ve beraberindekiler, kahvaltının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret etti.

Kahraman'a TBMM Genel Sekreteri Ali Kunduzoğlu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran eşlik etti.

Şennur YILDIZ