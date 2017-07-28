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TBMM, terör mağduru kız çocuklarını ağırladı

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TBMM, terör mağduru kız çocuklarını ağırladı

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türk Diyanet Vakfı ve Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) iş birliğiyle Şırnak, Mardin, Cizre illerinden gelen terör mağduru kız çocuklarından oluşan heyeti kabul etti.

Şırnak, Mardin ve Cizre illerinde terör mağduru kalabalık bir kız çocuğu topluluğu dün TBMM’de ağırlandı. Meclis kampüsünde görülecek yerleri gezen çocuklar, daha sonra davetli locasından Genel Kurul’daki çalışmaları da izledi. Kız çocuklarının bu gezisi, TBMM Kadın ve Erkek fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Türk Diyanet Vakfı KAGEM işbirliğiyle gerçekleşti. Çocukları Meclis’te TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu karşıladı ve birlikte yemek yenildi.

TERÖRLE TOPYEKÛN MÜCADELE LAZIM 
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu yaptığı açıklamada, “Çok anlamlı ve yerinde olan bu projenin, terörle mücadelede sadece güvenlik güçlerinin tek başına başaracağı bir mücadele olmadığını, dolayısıyla topyekûn bütün halkın, doğusundan batısına birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde hareket etmesi gerekmektedir.” Konuşmasının devamında, "Terör sorununa çözüm bulmak amacıyla sosyal, ekonomik, eğitim gibi konularda daha çok projelerin oluşturulması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesin de bulundu.

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"YAZIMIZDA KARDEŞLİK VAR"
"Yazımda Kardeşlik Var" sloganının, bir yandan bunun bir yaz kampı oluşunu ifade ettiğini belirten Bahçekapılı, "Diğer yandan yazımızın, yazgımızın ancak ve ancak kardeşlik olabileceğini, bunun dışında alnımıza karanlık eller tarafından yazılmak istenen tüm yazıları reddettiğimizi ifade ediyor." diye konuştu. Daha sonra çocuklar, Ayşe Nur Bahçekapılı ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ile fotoğraf çektirdi.

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