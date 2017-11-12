TCDD, 8 avukat alacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, aralarında Kocaeli-İzmit’in de yer aldığı bölgelerde görev yapmak üzere 8 avukat alımına ilişkin duyuru yayınladı.
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2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS-3 puan türünden 75 ve yukarı puan alanlar, başvurularını 24 Kasım tarihine kadar http://www.tcdd.gov.tr adresine yapabilecekler. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adayların atamaları, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak. Kazanan 2 avukat TCDD İstanbul 1.Bölge, Eskişehir, Bursa, Bilecik, Sakarya, İzmit, Tekirdağ, Edirne bölgesindeki davalardan sorumlu olacak.
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Etiketler : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, TCDD, avukat
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