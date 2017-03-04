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TCG Gür denizaltısına sabotaj!

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TCG Gür denizaltısına sabotaj!
Gölcük’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda silah, muhabere ve atış kontrol sistemleri açısından Türk Donanması'ndaki en gelişmiş denizaltıları arasında yer alan TCG Gür’e sabotaj yapıldığı ortaya çıktı.

S.S. isimli bir astsubay 30 Aralık 2016'da görevli olduğu TCG Gür denizaltısının motoruna onlarca cıvata, anahtar ve somun attı. Askeri kaynaklar ‘'Bu eylem fark edilmeseydi. Denizaltı çalıştığı andan itibaren motor kullanılamaz hale gelecekti'' dedi.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre tutuklanan astsubay S.S hakkında “Devletin Silahlı Kuvvetlerine ait olan deniz ulaşım aracını tahrip etmeye teşebbüs'' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmanın ardından olayda FETÖ bağlantısı olabileceği şüphesi oluştu. Bunun ardından askeri savcılık şüpheli astsubayın eyleminin devletin güvenliğine karşı suçlar kapsamına girdiğini belirterek soruşturmanın Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine karar verdi. Dosya Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.

EN GELİŞMİŞ DENİZALTILARI OLARAK BİLİNİYOR

Gür Sınıfı, Almanya'nın Howaldtswerke Deutsche Werft AG firmasının Tip 209 T2. 1400 sınıfı denizaltılarından Türk Deniz Kuvvetleri'nde ilki 2004 yılında hizmete giren denizaltı sınıfıdır. Gür sınıfı halen silah, muhabere ve atış kontrol sistemleri açısından Türk Donanması'ndaki en gelişmiş denizaltıları olarak biliniyor.

Askeri savcılık,  Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği dosya için verdiği görevsizlik kararında yaşanan olayı ayrıntılarıyla anlattı. Yazıda, şüpheli S.S isimli astsubayın, 30 Aralık gecesi 00.00-00.40 saatleri arasında TCG Gür denizaltısında nöbetçi olduğu bu saatler arasında 3 defa dizel dairesine girerek burada yer alan kutudan civata ve somun ve anahtar alarak motor içindeki yuvalara koyduğu belirtildi. Şüpheli astsubay 5 Ocak 2017'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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