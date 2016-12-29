TDBB, Türkçe sınıflar için kolları sıvadı

TDBB’nin Aralık ayı yönetim kurulu toplantısı Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantı da üye belediyelerin olduğu ülkelerde Türkçe sınıflarının açılmasına daha fazla ağırlık verilmesi de kararlaştırıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) Aralık ayının yönetim kurulu toplantısı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda, üye olan ve ihtiyaç duyulan yerel yönetimlerin kendi ülkelerinde daha çok Türkçe dili sınıfları açılması konusuna ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. TDBB Aralık 2016 yönetim kurulu toplantısına Türkiye'nin dışında Azerbaycan, Bosna Hersek, KKTC, Kırgızistan ve Moğolistan’dan oluşan ülkelerin yerel yönetimlerin temsilcileri de katıldı. TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yönetim kurulu toplantısında Türkçe’nin yaygınlaştırılması için kurs merkezleri ve okullarda sınıfların açılması için de çalışma başlatılması noktasında karar verildi.

Türkçe’nin ortak dil olma konusunda tüm üye belediyelerin çalışma yapması gereğini vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, üye belediyelerin destek vermesini arzu ettiğini ifade ederek, “Kendi şehrinizde ki ve bölgenizde ki yavrularımızı yaptığımız bu anlamlı festivale bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

TDBB Aralık ayı yönetim kurulu toplantısı gündemin diğer maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.