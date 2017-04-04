Tebrikler Enes!

Kocaeli Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi, görme engelli Enes Deniz, başarılarına bir yenisini ekledi. Enes Deniz, YGS’de Türkiye 359’uncusu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Görme engelli olmanın getirdiği zorlukları bir bir aşan Enes Deniz, önceki yıllarda da üstün yetenekli ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü İzmit Bilim Sanat Merkezi’nin de (BİLSEM) ilk öğrencilerinden birisi olmuş, burada da eğitim görmüştü. Kocaeli Anadolu Lisesi’nde dönem birincilikleri de elde eden Enes Deniz, aynı zamanda iyi derecede de piyano çalıyor. YGS’ye iki uzmanın gözetiminde giren Enes Deniz’in elde ettiği sonuç ailesini de, okul yöneticilerini de mutlu etti.

Kocaeli Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ödül töreninde Enes Deniz’i kutlayan okul müdürü Sabit Mehmet Limon, ödülünü takdim etti, bundan sonraki eğitim hayatı ve yaşamında başarılar diledi.