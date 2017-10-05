Tecavüz edip öldürmüş! O cani Ankara'da yakalanıp Kocaeli'ye gönderildi
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde çobanlık yapan ve Kocaeli'de 1 kişi olmak üzere toplamda 4 kişiyi öldürdüğü tespit edilen Afgan uyruklu şahıs yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesi Karamollauşağı Mahallesi'nde çobanlık yapan Afgan uyruklu A.H.'nin (22), Afganistan'da 3 kişiyi, Kocaeli'de ise 1 kişiyi öldürme ve tecavüz suçundan arandığı bilgisine ulaştı. A.H.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
KOCAELİ'YE GÖNDERİLDİ
Şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen kimliğin sahte olduğu belirlendi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocaeli Cezaevine götürüldü.
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