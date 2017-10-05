Tecavüz edip öldürmüş! O cani Ankara'da yakalanıp Kocaeli'ye gönderildi

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesi Karamollauşağı Mahallesi'nde çobanlık yapan Afgan uyruklu A.H.'nin (22), Afganistan'da 3 kişiyi, Kocaeli'de ise 1 kişiyi öldürme ve tecavüz suçundan arandığı bilgisine ulaştı. A.H.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

KOCAELİ'YE GÖNDERİLDİ

Şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen kimliğin sahte olduğu belirlendi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocaeli Cezaevine götürüldü.