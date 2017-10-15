TEHED, “Erişilebilirlik Eğitimi” verecek

Yaklaşık 4 ay önce kurulan derneğin açılışına; TEHED Başkanı Pınar Çatalkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Küçük, Sinan Kilit, Meltem Ölmez ve Sena Çekirdek ile dernek üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Emek Bürosu Başkanı Ömer Akın, CHP’li Meclis Üyesi Aliye Hale Meriç, CHP İzmit İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kuzu da katıldı.

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI

Açılışta konuşan TEHED Başkanı Pınar Çatalkaya engelli olsun olmasın her bireyin derneğe üye olabileceğini söyleyerek, “TEDEH, kişiyi engelli yapan toplumsal ve fiziksel etmenlerin ortadan kaldırılması, engellilerin toplumdaki tüm bireylerle eşit haklara sahip olması ve ayrımcı uygulamaların sona erdirilmesi, engellilerin toplumla entegre bir yaşam sürdürülmesinin savunulması ya da özel tüm yaşam alanlarının ve hizmetlerin evrensel tasarım ilkesi uyarınca herkese uygun hale getirilmesi, erişilebilirlik sertifika programları düzenlenmesi amacıyla kurulmuş bir dernektir. Sadece engelli gruplar değil tüm dezavantajlı bireyler hedeflenmektedir. Erişilebilirlik çalışmalarında temel alınan kaynaklar TSE dokümanları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu son genelgenin standartlarıdır. Derneğimiz bu konuda uzaman yöneticilere sahip olup kurumların herhangi bir şekilde yanlış yönlendirilmesini önlemeyi amaçlamaktadır. Derneğimizde yetkili kurumlarla iş birliği yapılarak gerçekleşecek olan Erişilebilirlik Sertifika Programları sonucunda Erişilebilirlik Belgesi verilecek” dedi.

Ayşegül KALAYCI