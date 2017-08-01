  • BIST 107.531
  • Altın 143,623
  • Dolar 3,5258
  • Euro 4,1627
  • Kocaeli 22 °C

TEİAŞ duyurdu: Bu yerlerde elektrik kesilecek

»
TEİAŞ duyurdu: Bu yerlerde elektrik kesilecek
TEİAŞ’ın bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 02-05 ağustos tarihleri arasında Gebze'de elektrik kesintileri uyarısı yapıldı.

TEAİŞ 4.Bölge Müdürlüğü 2017 yılı başında yaşanan kar ve buz yüküyle gerçekleşen doğal afette yıkılan direklere ait iletim hatlarında yapacağı kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları sırasında SEDAŞ ile koordineli olarak güvenlik amaçlı enerji kesintileri gerçekleştirecek.

TEİAŞ’a ait 154 bin Volt’luk yüksek gerilim iletim hatları sökülürken, aşağıda belirtilen bölgelerdeki  Orta Gerilim (OG) hatlarında can ve mal güvenliği açısından ve olası tehlikelere yol açmamak adına gerekli güvenlik önlemleri alınacak,  02 Ağustos ile 05 Ağustos tarihleri arasında Gebze İlçesi’nin belli bölgelerinde planlı enerji kesintileri yapılacaktır. 

TEİAŞ’ın 154 bin Volt Yarımca-1 – Tepeören Enerji İletim Hattı (EİH) yapım ve bakım çalışmaları sırasında kesinti yapılacak bölgeler aşağıda belirtilmiştir.

02 Ağustos saat 08.00 – 15.55 arası;
Cumaköy Kısmen Barbaros Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Saygı Sokak, Cumhuriyet Caddesi ile bu bölgelerdeki özel trafolu müşteriler.   

03 Ağustos saat 08.00 – 15.55 arası;
Cumaköy Mahallesi, Barbaros Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Saygı Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Kadıllı Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Mudarlı Mahallesi, Selçuklu Konakları, Saklıköy Evleri, Tepeköy Sitesi, Ovaköy Evleri, Doğaköy Evleri, Tavukoglu Villaları, Fora Ovacık Evleri civarları ve bu bölgelerdeki özel trafolu müşteriler.   

04 Ağustos saat 08.00 – 15.55 arası;
Cumaköy Mahallesi, Kadıllı Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Mudarlı Mahallesi, Yediyer, Kanca Çiftligi, Tavukoglu Villalari, Tepeköy Sitesi, Ovaköy Evleri, Dogaköy Evleri, Fora Ovacik Evleri, Denizli Mahallesi, Şekerciler Çiftliği, İsu Su Kuyusu, Denizli İsu KK, İsu Kabin ve bu bölgelerdeki özel trafolu müşteriler.   

05 Ağustos saat 08.00 – 15.55 arası;
Denizli Mahallesi, Sarıçeşme Sokak, Leylak Sokak, Bağlar Sokak, Zambak Sokak, Esen Sokak, Gül Sokak, Hilal Sokak, Burcu Sokak, Papatya Sokak, Lale Sokak, Atatürk Caddesi, Denizli Mahallesi, İsu Su Kuyusu, Denizli İsu KK, İsu Kabin,  Yarış Yolu Sokak, Doğan Sokak, Bağdat Sokak ile bu bölgelerdeki özel trafolu müşteriler. 
 

Bu haber toplam 384 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliye ayrıldı31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:55
  • Bir haftada 645 hektar ormanlık alan...31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:29
  • TOMİS, Ford Otosan eylemlerini sürdürüyor31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:45
  • Yerel Sen kongresi 15 Ağustos’ta31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:27
  • Şirintepe’yi dolaştılar31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:04
  • Değirmendere’nin yeni heykelleri var31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:46
  • Çocuk yuvasında kedi seferberliği31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:40
  • Başkan Karaosmanoğlu, Orhan Mahallesi heyetini ağırladı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:33
  • İşte Kocaeli'de balık tutkunlarının adresi31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:59
  • Sedaş’tan kesinti programı! Bu ilçelerde oturanlar dikkat31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:59
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti