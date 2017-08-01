TEİAŞ duyurdu: Bu yerlerde elektrik kesilecek

TEİAŞ’ın bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 02-05 ağustos tarihleri arasında Gebze'de elektrik kesintileri uyarısı yapıldı.

TEAİŞ 4.Bölge Müdürlüğü 2017 yılı başında yaşanan kar ve buz yüküyle gerçekleşen doğal afette yıkılan direklere ait iletim hatlarında yapacağı kapsamlı bakım ve yatırım çalışmaları sırasında SEDAŞ ile koordineli olarak güvenlik amaçlı enerji kesintileri gerçekleştirecek.

TEİAŞ’a ait 154 bin Volt’luk yüksek gerilim iletim hatları sökülürken, aşağıda belirtilen bölgelerdeki Orta Gerilim (OG) hatlarında can ve mal güvenliği açısından ve olası tehlikelere yol açmamak adına gerekli güvenlik önlemleri alınacak, 02 Ağustos ile 05 Ağustos tarihleri arasında Gebze İlçesi’nin belli bölgelerinde planlı enerji kesintileri yapılacaktır.

TEİAŞ’ın 154 bin Volt Yarımca-1 – Tepeören Enerji İletim Hattı (EİH) yapım ve bakım çalışmaları sırasında kesinti yapılacak bölgeler aşağıda belirtilmiştir.

02 Ağustos saat 08.00 – 15.55 arası;

Cumaköy Kısmen Barbaros Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Saygı Sokak, Cumhuriyet Caddesi ile bu bölgelerdeki özel trafolu müşteriler.

03 Ağustos saat 08.00 – 15.55 arası;

Cumaköy Mahallesi, Barbaros Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Saygı Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Kadıllı Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Mudarlı Mahallesi, Selçuklu Konakları, Saklıköy Evleri, Tepeköy Sitesi, Ovaköy Evleri, Doğaköy Evleri, Tavukoglu Villaları, Fora Ovacık Evleri civarları ve bu bölgelerdeki özel trafolu müşteriler.

04 Ağustos saat 08.00 – 15.55 arası;

Cumaköy Mahallesi, Kadıllı Mahallesi, Ovacık Mahallesi, Mudarlı Mahallesi, Yediyer, Kanca Çiftligi, Tavukoglu Villalari, Tepeköy Sitesi, Ovaköy Evleri, Dogaköy Evleri, Fora Ovacik Evleri, Denizli Mahallesi, Şekerciler Çiftliği, İsu Su Kuyusu, Denizli İsu KK, İsu Kabin ve bu bölgelerdeki özel trafolu müşteriler.

05 Ağustos saat 08.00 – 15.55 arası;

Denizli Mahallesi, Sarıçeşme Sokak, Leylak Sokak, Bağlar Sokak, Zambak Sokak, Esen Sokak, Gül Sokak, Hilal Sokak, Burcu Sokak, Papatya Sokak, Lale Sokak, Atatürk Caddesi, Denizli Mahallesi, İsu Su Kuyusu, Denizli İsu KK, İsu Kabin, Yarış Yolu Sokak, Doğan Sokak, Bağdat Sokak ile bu bölgelerdeki özel trafolu müşteriler.

