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Tek eksik: MESUT

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Tek eksik: MESUT
Kocaelispor özellikle son haftalarda sakat ve cezalılardan dolayı 4-5 banko isminden yoksun oynamak zorunda kalıyordu.

Yeşil-Siyahlı ekipte Hamza ve Kadir Öge sarı kart cezalarını Kızılcabölük maçında çektiler. Sinan’ın 3 maçlık cezası da bitti. Takımda tek eksik sakat olan Mesut kaldı. Yıldız futbolcu özel tedavi programıyla kuvvetlendirme çalışmalarına devam ediyor. Mesut’un Beylerbeyi maçına yetişme olasılığı var.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Bu arada Yeşil-Siyahlı ekipte sarı kart ceza sınırındaki futbolcu sayısı dörde çıktı. Oğuzhan, Kadir Gezer ve Mert, Kızılcabölük maçını sınırda oynadılar. Sarı kart görmeyen üçlü cezalı duruma düşmedi. Bu maçın son anlarında sarı kart alan Mehmet de sınırdaki isimlere dahil oldu.

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