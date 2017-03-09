Tek kadın terzi oda başkanına plaket

Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu Başkanı Sinan Turhan, federasyona bağlı tek kadın oda başkanı olan Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı’yı ziyaret etti, plaketle ödüllendirdi.

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği’nde gerçekleşen törene; Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu Başkanı Sinan Turhan, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı ve oda üyeleri katıldı.

ÇOCUKLARA GELİNLİK DİKMEYİN

Törende konuşan Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, “Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu Başkanı Sinan Turhan ise, “Kadınların ön planda olması lazım. Dünya Kadınlar Günü’nü anmak üzere yola çıktık. 18 yaşından aşağı kız çocuklarına gelinlik dikmeme, gelin başı yapmama gibi eylemler vardı. Çocuk gelin sayısı çok fazla. Türkiye Dünya’da kadın haklarını en fazla ihlal eden 10 ülkeden biri. Çok acı bir durum. Bu acı durumu eğitim ve yasalarla korumak lazım. Kadının bu kadar horlanmasına anlam veremiyoruz” dedi. Şaziye Kahrımanlı ise, “Bu plaket beni onurlandırdı. Emekçi bir kadınım. 38 yıldır meslek hayatındayım. Kendi ölçeğimde istediğim her şeyi elde ettim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Plaketi tüm arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

Ayşegül KALAYCI