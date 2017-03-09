  • BIST 89.312
  • Altın 145,373
  • Dolar 3,7477
  • Euro 3,9689
  • Kocaeli 15 °C

Tek kadın terzi oda başkanına plaket

»
Tek kadın terzi oda başkanına plaket
Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu Başkanı Sinan Turhan, federasyona bağlı tek kadın oda başkanı olan Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı’yı ziyaret etti, plaketle ödüllendirdi.

Kocaeli Esnaf Odaları Birliği’nde gerçekleşen törene; Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu Başkanı Sinan Turhan, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahrımanlı ve oda üyeleri katıldı.

ÇOCUKLARA GELİNLİK DİKMEYİN

Törende konuşan Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, “Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi. Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkârları Federasyonu Başkanı Sinan Turhan ise, “Kadınların ön planda olması lazım. Dünya Kadınlar Günü’nü anmak üzere yola çıktık. 18 yaşından aşağı kız çocuklarına gelinlik dikmeme, gelin başı yapmama gibi eylemler vardı. Çocuk gelin sayısı çok fazla. Türkiye Dünya’da kadın haklarını en fazla ihlal eden 10 ülkeden biri. Çok acı bir durum. Bu acı durumu eğitim ve yasalarla korumak lazım. Kadının bu kadar horlanmasına anlam veremiyoruz” dedi. Şaziye Kahrımanlı ise, “Bu plaket beni onurlandırdı. Emekçi bir kadınım. 38 yıldır meslek hayatındayım. Kendi ölçeğimde istediğim her şeyi elde ettim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Plaketi tüm arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 41 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tek kadın terzi oda başkanına plaket09 Mart 2017 Perşembe 14:03
  • İzmit'te toplu taşıma hatlarında güzergah değişikliği09 Mart 2017 Perşembe 13:00
  • Mahmut Tuncer, Şanlıurfalılar gününde sahne alacak09 Mart 2017 Perşembe 12:21
  • Kartepe Kanal Park Projesinde yollar açılıyor09 Mart 2017 Perşembe 11:07
  • İzmit Belediyesi'nden önemli uyarı09 Mart 2017 Perşembe 11:07
  • İzmit'te gazeteciler bisikletlerine kavuştu09 Mart 2017 Perşembe 11:06
  • Sürücüler dikkat! Bu güzergahta ulaşım kontrollü09 Mart 2017 Perşembe 11:00
  • "İki simit daha fazla satmak için vatanımı satmam"09 Mart 2017 Perşembe 10:04
  • "En iyi yaşam koçu babadır"09 Mart 2017 Perşembe 10:00
  • Sandıklı’dan mektup geldi09 Mart 2017 Perşembe 09:50
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti