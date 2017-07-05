Tek maddelik meclis

Derince Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında görüşülen tek gündem maddesi kabul edildi.

Derince Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısını Derince Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Karaaslan yönetirken, katiplikleri Ayşe Mamat ve Fatma Akarsu yaptı. Açılış ve yoklamanın yapılması ile başlayan mecliste ilk olarak bir önceki meclis karar özetleri oylanarak, kabul edildi. Meclis gündeminde yer alan İmar Komisyonu’nun plan değişikliği ile ilgili komisyon raporu kabul edilirken, MHP grubunun sunduğu önerge de Çeşitli İşler Komisyonu’na havale edildi.

Derince Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantı tarihi ise 1 Ağustos Salı günü saat 17.00 olarak belirlendi.