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“Tek oyuncu havuzumuz kurutuluyor”

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“Tek oyuncu havuzumuz kurutuluyor”
TFF’nin 2 ve 3.Lig kulüplerini Akademi Ligi dışında bırakmasıyla büyük şok yaşayan Kocaelispor yönetimi, TFF’ye resmi bir yazıyla başvurdu.

Başkan Bahri Yavuz imzasıyla bugün gönderilen yazıda transfer yasağıyla mücadele ederken eldeki tek oyuncu havuzunun kurutulduğu belirtilerek, kararın gözden geçirilerek düzeltilmesi istendi.

TFF’ye gönderilen yazı metni şöyle:

PLANSIZ VE SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE

“10 Temmuz 2017 Pazartesi akşam saatlerinde Federasyonumuzun resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 2017-18 Gelişim ligleri statüsünde geçtiğimiz yıllarda Bölgesel Gelişim Liglerine katılma hakkı bulunan 2 ve 3.Lig kulüplerinin bu haklarının plansız ve sürpriz bir şekilde ellerinden alındığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu plansız değişimin halen şokunu yaşamaktayız”

VAROLUŞ MÜCADELESİ VERİRKEN

“Geçmişte kötü yönetilerek futbol ailesine yapılan borçlar nedeniyle borçsuzluk belgesi alamayan ve transfer yapamayan kulübümüzün altyapı dışında bir oyuncu havuzu bulunmamaktadır. Borçlarından yavaş yavaş arınmaya çalışan yeniden borçlanmayan, adeta varoluş mücadelesi veren kulübümüz bu imkansızlıklar içerisinde mücadele ederek önceki sezon Bölgesel Amatör Lig şampiyonu olmuş, 3.Lig’e çıkmış ve geçen sezon ise 2.Lig’e yükselme şansını seri penaltı vuruşları sonucunda yitirmiştir”

KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Tek oyuncu havuzu alt yapı takımları olan kulübümüzün bu kaynağı yeni statü ile kurutulmaktadır. Mahalli ligde rekabetten yoksun ve bir elin parmakları kadar müsabaka oynayacak olan gençleri profesyonel liglere nasıl hazır hale getireceğimiz tarafımızca maalesef bilinmemektedir. Bu statü ile Süper Lig ve 1.Lig dışında altyapılarda futbolunu geliştirecek profesyonel olabilecek genç futbolcu çıkmayacağına inanmaktayız. Türkiye futbol federasyonu statüsü 2.madde H bendinde tanımlanan amaç ile de bağdaşmayan 2017-18 Gençlik Geliştirme Statü’nün yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesini arz ederiz”

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