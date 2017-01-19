TEK Spor, 1 puanı son dakikada kurtardı:2-2

1.Küme C Grubu’nda hafta içi mesaisinde 15’inci maçlar oynandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü sahasında Karamürselspor’u 2-0 mağlup edip, şampiyonluk yarışında çok önemli avantaj sağlayan Sedaş TEK Spor, önceki akşam 2-0 geriye düştüğü maçta, son dakikalarda Yunus ve Emre’nin attığı gollerle 2-2 biten karşılaşmada, G.Asarköy deplasmanında 1 puan almayı başardı.

G.ASARKÖY 2-0 ÖNE GEÇTİ

Bu sezon ilk kez yer aldığı 1.Küme’de iddialı takım yapan, ancak zirve yarışından erken kopan G.Asarköyspor, önceki akşam lider Sedaş TEK Spor karşısında maça çok iyi başladı. Murat Sandalcı 30 ve 34’de iki kez pozisyon buldu, ilk şutunu kaleci Sefa kurtardı, ikincisinde top direkten geri geldi. G.Asarköy aradığı golü 39’da Serkan ile buldu, 1-0 öne geçti. 43’de Murat Sandalcı takımın 2-0 öne geçiren golü attı. Son dakikalarına 2-0 mağlup giren TEK Spor, 86’da Yunus, 88’de Emre’nin attığı golle eşitliği sağladı, bu zorlu deplasmanda 1 puan almayı başardı.



KARAMÜRSELSPORLU TARAFTALAR MAÇIN TANSİYONUNU YÜKSELTTİ

Sedaş TEK Spor ile G.Asarköyspor arasında oynanan maça Karamürselsporlu taraftarlar damga vurdu. Değirmendere Stadı’ndaki maçı çok sayıda Karamürselsporlu taraftarlarda izledi. Sedaş TEK Spor ile 3 gün önce Derince Stadı’nda karşılaşan, rakibine 2-0 mağlup olan Karamürselspor’da, bu maçta kaleci Sefa’nın penaltı atmasına tepki vardı. Sarı-Lacivertli ekibin taraftarları, önceki akşam oynanan maçta da TEK Spor kalecisine tepki gösterdiler, maç sonunda da gerginlik yaşandı. Sahaya girmek isteyen Karamürselsporlu taraftarları polis engelledi.