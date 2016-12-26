TEK Spor, koltuğunu korudu:0-3

Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçı 3-0 kazanan Mavi-Beyazlı liderliğini devam ettirdi.
SON DAKİKADA FARKA GİTTİ
Yenimahallespor ile TEK Spor arasında oynanan maçın ilk dakikaları denk geçti. Konuk ekip 23’de Erhan’ın attığı golle devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Yenimahallespor eşitlik için fırsatlar da buldu. Konuk Sedaş TEK Spor, 85’de Ensar, 90+5’de Sadık ile farkı üçe çıkardı, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Maçın son bölümleri gergin geçti. Hakem Recep Kaval, Yenimahallespor yöneticisi Doğan Bucak’ı sahadan attı.
KARAMÜRSELSPOR TAKİPTE
C Grubu’nda Sedaş TEK Spor ile birlikte sezon başından beri zirve yarışı yapan, iki hafta öncede liderlik koltuğunda oturan Karamürselspor, geçen hafta lig sonuncusu Yenidoğanspor’a 1-0 mağlup olup, koltuğu kaptırmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, dün akşam sahasında düşme potasında yer alan Şekerpınar GB’yi konuk etti. Karamürselspor, rakibini farklı skorla 4-0 yendi, şampiyonluk umutlarını gelecek haftalara taşıdı.
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