TEK Spor, koltuğunu korudu:0-3

1.Küme C Grubu’nda şampiyonluğun en iddialı takımları arasında gösterilen, geçen haftada Karamürselspor’un yenilmesi ile liderlik koltuğuna oturan Sedaş TEK Spor, dün Yenimahallespor ile karşılaştı.

Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçı 3-0 kazanan Mavi-Beyazlı liderliğini devam ettirdi.

SON DAKİKADA FARKA GİTTİ

Yenimahallespor ile TEK Spor arasında oynanan maçın ilk dakikaları denk geçti. Konuk ekip 23’de Erhan’ın attığı golle devreyi 1-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Yenimahallespor eşitlik için fırsatlar da buldu. Konuk Sedaş TEK Spor, 85’de Ensar, 90+5’de Sadık ile farkı üçe çıkardı, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Maçın son bölümleri gergin geçti. Hakem Recep Kaval, Yenimahallespor yöneticisi Doğan Bucak’ı sahadan attı.

KARAMÜRSELSPOR TAKİPTE

C Grubu’nda Sedaş TEK Spor ile birlikte sezon başından beri zirve yarışı yapan, iki hafta öncede liderlik koltuğunda oturan Karamürselspor, geçen hafta lig sonuncusu Yenidoğanspor’a 1-0 mağlup olup, koltuğu kaptırmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, dün akşam sahasında düşme potasında yer alan Şekerpınar GB’yi konuk etti. Karamürselspor, rakibini farklı skorla 4-0 yendi, şampiyonluk umutlarını gelecek haftalara taşıdı.