  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli 5 °C

TEK Spor, Süper Lig’de

»
TEK Spor, Süper Lig’de
1.Küme C Grubu’nda Sedaş TEK Spor, dün Esenspor’u deplasmanda 3-1 yendi,  bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İsmini Süper Lig’e yazdıran ilk takım oldu.

ESENSPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

1.Küme C Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Esenspor, dün sahasında lider Sedaş TEK Spor’u konuk etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, Ahmet Karakuş’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Sedaş TEK Spor Ferhat Işık ile eşitliği sağladı. 60 ve 75’inci dakikalarda Erhan ile bulduğu gollerle 3-1 öne geçti, karşılaşmada bu skorla tamamlandı. Sedaş TEK Spor’un 3-1 kazandığı maçtan sonra saha içinde gerginlik yaşandı.

1.KÜME’NİN İLK ŞAMPİYONU

1.Küme’de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilk ilan eden takım Sedaş TEK Spor oldu, Geçen yıl 2.Küme’de şampiyon olan, 1.Küme’ye yükselen Mavi-Beyazlı ekip, hızını kesmedi, Süper Lig biletini de kaptı. Bu sezon C Grubu’nda Karamürselspor, Kireçocakları, Kullarspor ve Esenspor gibi güçlü takımlara yarışan Mavi-Beyazlı ekip, Esenspor’u 3-1 yenip, şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu haber toplam 242 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kireçocakları yine hükmen kazandı12 Şubat 2017 Pazar 13:36
  • Kullar, Karamürsel’i geçti.1-012 Şubat 2017 Pazar 13:35
  • TEK Spor, Süper Lig’de12 Şubat 2017 Pazar 13:33
  • Yavuzspor, umutlandı:1-212 Şubat 2017 Pazar 13:31
  • Seka Doğanspor’dan çok önemli galibiyet12 Şubat 2017 Pazar 13:27
  • İhsaniyespor’a bir darbe de Kartepe Belediyespor’dan:3-112 Şubat 2017 Pazar 13:26
  • Nusretiyespor tutulmuyor:1-212 Şubat 2017 Pazar 13:24
  • Liseli B Gençler Baskette final günü12 Şubat 2017 Pazar 13:23
  • Periler liderle baş edemedi11 Şubat 2017 Cumartesi 18:23
  • Gölcük, yarışı bırakmıyor:1-011 Şubat 2017 Cumartesi 18:18
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bu yaz, bir şeyleri değiştirelim
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti