TEK Spor, Süper Lig’de

1.Küme C Grubu’nda Sedaş TEK Spor, dün Esenspor’u deplasmanda 3-1 yendi, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İsmini Süper Lig’e yazdıran ilk takım oldu.

ESENSPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

1.Küme C Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Esenspor, dün sahasında lider Sedaş TEK Spor’u konuk etti. Kırmızı-Siyahlı ekip, Ahmet Karakuş’un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Sedaş TEK Spor Ferhat Işık ile eşitliği sağladı. 60 ve 75’inci dakikalarda Erhan ile bulduğu gollerle 3-1 öne geçti, karşılaşmada bu skorla tamamlandı. Sedaş TEK Spor’un 3-1 kazandığı maçtan sonra saha içinde gerginlik yaşandı.

1.KÜME’NİN İLK ŞAMPİYONU

1.Küme’de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilk ilan eden takım Sedaş TEK Spor oldu, Geçen yıl 2.Küme’de şampiyon olan, 1.Küme’ye yükselen Mavi-Beyazlı ekip, hızını kesmedi, Süper Lig biletini de kaptı. Bu sezon C Grubu’nda Karamürselspor, Kireçocakları, Kullarspor ve Esenspor gibi güçlü takımlara yarışan Mavi-Beyazlı ekip, Esenspor’u 3-1 yenip, şampiyonluk sevinci yaşadı.