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TEK Spor zirvede rahat değil:0-0

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TEK Spor zirvede rahat değil:0-0
1.Küme C Grubu’nda 16’ıncı hafta mücadelesinde lider Sedaş TEK Spor, zirve yarışından kopmak istemeyen Kullarspor’u ağırladı.

Derince Stadı’nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.  Yenimahallespor’u 1-0 yenen Karamürselspor, zirve ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi.

TEK SPOR SON İKİ MAÇTA  4 PUAN KAYBETTİ
Hafta içinde deplasmanda G.Asarköyspor karşısında son dakikada attığı gollerle 1 puanı kurtaran Sedaş TEK Spor, bu kez de grubun iddialı takımlarından Kullarspor karşısında gol atamadı, karşılaşma 0-0 sona erdi. Son iki maçında 4 puan kaybeden TEK Spor, artık zirvede eskisi kadar rahat değil. Bu karşılaşma Play-Off yarışı yapan Kullarspor için de çok büyük büyük önem taşıyordu. Kırmızı-Beyazlı ekip, bu zorlu de plasmandan 1 puan aldı, Play-Off iddiasını devam ettirdi.

KARAMÜRSEL, PUAN FARKINI 1’E İNDİRDİ
1.Küme C Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Karamürselspor, lider TEK Spor’un puan kaybettiği haftada deplasmanda Yenimahallespor karşısında sınav verdi. Ligin ilk yarısında kendi sahasında rakibini yenemeyen, 1-1 berabere kalan Karamürselspor, bu kez iki takımda çok pozisyona girdiği karşılaşmayı 1-0 kazandı. Son iki maçını kazanan Karamürselspor, lider TEK Spor’un puan kayıplarından sonra yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu, rakibiyle puan farkını 1’e indirdi.

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