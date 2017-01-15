TEK Spor’dan “Süper” galibiyet:2-0

1.Küme C Grubu’nda belki de şampiyonluk düğümünün çözüleceği maçta lider Sedaş TEK Spor ile takipçisi Karamürselspor karşılaştı.

Çok gergin geçen maçta ikinci yarının başında 10 kişi kalan TEK Spor, Karamürselspor’u 2-0 mağlup etti, Süper Lig’e çok yaklaştı.

İLK YARI TEK SPOR ÖNDE

Derince Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip karşılaşmanın hemen başında Ferhat Işık ile 1-0 öne geçti. Mavi-Beyazlı ekibin atağında ceza sahası içinde topla en son Ferhat Işık buluştu, tecrübeli oyuncunun vuruşu filelere gitti. Maçın ilk yarısında TEK Spor, Erhan ile iki fırsatı kullanamadı. Erhan’ın şutu direkten geri geldi. Bu yarıda konuk ekipte bir kez net pozisyon buldu, değerlendiremedi.

TEK SPOR 10 KİŞİ KALDI

Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan TEK Spor, ikinci yarının hemen başında Ensar’ın atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı. Konuk ekip, rakibin 10 kişi kalmasıyla oyunun kontrolünü eline aldı, ancak net fırsatlar bulamadı. 81’de Karamürselspor penaltı kazandı, atışı Fatih kullandı, kaleci Sefa topu çeldi, dönen topa, Fatih bir kez daha vurdu, kaleci Sefa ikinci pozisyonda da başarılıydı, gole izin vermedi.

KALECİ SEFA PENALTIYI KURTARDI RAKİP KALEYE PENALTIDAN GOL ATTI

Önceki akşamki maçın kader anı, 81’inci dakikaydı. Sahada 10 kişi mücadele eden TEK Spor’un aleyhine penaltı kararı verildi. Kaleci Sefa, penaltıyı kurtardı, 90+5’de ise TEK Spor penaltı kazandı. Kalesinde devleşen, rakibe penaltıdan gol izni vermeyen Sefa, bu kez rakip kaleye penaltıdan gol attı, takımını 2-0 öne geçirdi. Bu pozisyonda Karamürselspor kalecisi İlker, teknik direktörünün talimatı ile penaltı atışında kalesini boşalttı, topa müdahale etmedi.