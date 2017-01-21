TEK Spor’un konuğu: Kullarspor

1.Küme C Grubu’nda 16’ncı hafta mücadelesinde lider Sedaş TEK Spor, zirve yarışından kopmak istemeyen Kullarspor’u ağırlayacak.

Derince Stadı’ndaki maçın başlama saati 17.00 olarak açıklandı. Liderin takipçisi Karamürselspor da Avni Kalkavan Stadı’nda Yenimahallespor’a konuk olacak.

İKİ TAKIM İÇİNDE KRİTİK MAÇ

Hafta içinde oynana maçta deplasmanda G.Asarköyspor karşısında son dakikada attığı gollerle 1 puanı kurtaran Sedaş TEK Spor, bu kez de grubun iddialı takımlarından Kullarspor’u konuk edecek. Son haftalardaki çıkışıyla yeniden Play-Off yarışına ortak olan Kullarspor, kadrosunu da iki isim ile takviye yaptı. Kırmızı-Beyazlı ekip, Nusratiyespor’dan stoper Tayyip ile G.Asarköyspor’un forvet oyuncusu Murat Sandalcı’yı kadrosuna dahil etti.

YENİMAHALLE-KARAMÜRSELSPOR

1.küme C Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Karamürselspor, çok az da olsa Play-Off şansı bulunan Yenimahallespor ile oynuyor. Ara transferde kadrosuna takviye yapan, G.Asarköy’dan Turgay ve Kocaelispor’dan genç Berkay Özer’i alan Karamürselspor, bu zorlu deplasmandan kayıpsız geçmek istiyor. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak. Hafta çinide Esenspor’a kaybeden Kireçocaklarıspor da ligde kalma umutları çok azalan Yenidoğanspor ile oynayacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.