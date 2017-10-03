"Tek tesellimiz can kaybının olmaması"

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, yangının ardından Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan ile birlikte olay yerine giderek apartman sakinlerinden bilgi aldı. Karaman ve Aydoğan daha sonra hastaneye giderek tedavileri sürenleri ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kaymakam Karaman, "Yangın nedeniyle çok üzüntülüyüz. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Yangında zarar gören daire sahibine kaymakamlık vakfından ödenek çıkartıp, her türlü maddi yardımı sağlayacağız. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifa dileriz" dedi.

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