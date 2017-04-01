  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 11 °C

Tekerlekli Basketbol Takımı liderliğini kutluyor

»
Tekerlekli Basketbol Takımı liderliğini kutluyor
Tekerlerli Basketbol Bölgesel Ligi B grubunda mücadele eden Kocaeli Yıldızlar, iki hafta önce Gümüşhacıköy Hayat’ı 57-54 yenerek bitime iki hafta kala liderliğini garantiledi, 2.Lig yolunda Play-Off oynamaya hak kazandı.

Temsilcimiz maça Vedat ONCAR, Erdal TATAŞ, İsa YILDIZ, Elif SOYDOĞAN, Adem ALTAY beşiyle başladı. İlk devresi 35-22 biten maçın son anları nefes kesti. Temsilcimiz son anda Erdal Tataş’ın üç sayılık basketiyle galibiyete ulaştı. Sporcular galibiyetini içerde-dışarıda her zaman yanlarında olan Fatih Ağırtaş ile Ertuğrul Yönet’e armağan ettiler. Temsilcimiz yarın Derince Spor Salonu’nda normal sezonun son iç saha maçını oynayacak. Samsun Kuzey Yıldızı ile karşılaşacak olan Kocaeli Engelli Yıldızlar liderlik kutlaması yapacak. Başkan Hüseyin Yıldız herkesi kutlamalar için maça davet etti. Maç saati 13.00 olarak açıklandı. Bölgesel Lig’den 2.Lig’e yükselme Play-Off maçları 24-30 Nisan tarihleri arasında Antalyla’da Çağlayan Spor Salonu’nda oynanacak.

 

Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Birlik, Diyarbakır’da01 Nisan 2017 Cumartesi 17:44
  • Yaralı Nusretiye, Kartepe sınavında01 Nisan 2017 Cumartesi 17:42
  • Doğantepespor, seriyi devam ettirmek istiyor01 Nisan 2017 Cumartesi 17:41
  • Metin Oktay’da kaybeden BAL şansını azaltacak01 Nisan 2017 Cumartesi 17:37
  • Süper Lig Play-Off’a ikinci yarı başlıyor01 Nisan 2017 Cumartesi 17:35
  • U-17’lerde Kullarspor kazandı Gebze ikinci maçında da mağlup01 Nisan 2017 Cumartesi 17:33
  • F Grubu’nun zirvesinde kritik maç01 Nisan 2017 Cumartesi 17:32
  • Kadıköy, Kandıra deplasmanında01 Nisan 2017 Cumartesi 17:12
  • Arslanbey Belediyespor Eşmespor’u konuk ediyor01 Nisan 2017 Cumartesi 17:09
  • U-14 Play-Off’ta Güneşspor galip01 Nisan 2017 Cumartesi 17:07
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti