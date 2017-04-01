Tekerlekli Basketbol Takımı liderliğini kutluyor

Tekerlerli Basketbol Bölgesel Ligi B grubunda mücadele eden Kocaeli Yıldızlar, iki hafta önce Gümüşhacıköy Hayat’ı 57-54 yenerek bitime iki hafta kala liderliğini garantiledi, 2.Lig yolunda Play-Off oynamaya hak kazandı.

Temsilcimiz maça Vedat ONCAR, Erdal TATAŞ, İsa YILDIZ, Elif SOYDOĞAN, Adem ALTAY beşiyle başladı. İlk devresi 35-22 biten maçın son anları nefes kesti. Temsilcimiz son anda Erdal Tataş’ın üç sayılık basketiyle galibiyete ulaştı. Sporcular galibiyetini içerde-dışarıda her zaman yanlarında olan Fatih Ağırtaş ile Ertuğrul Yönet’e armağan ettiler. Temsilcimiz yarın Derince Spor Salonu’nda normal sezonun son iç saha maçını oynayacak. Samsun Kuzey Yıldızı ile karşılaşacak olan Kocaeli Engelli Yıldızlar liderlik kutlaması yapacak. Başkan Hüseyin Yıldız herkesi kutlamalar için maça davet etti. Maç saati 13.00 olarak açıklandı. Bölgesel Lig’den 2.Lig’e yükselme Play-Off maçları 24-30 Nisan tarihleri arasında Antalyla’da Çağlayan Spor Salonu’nda oynanacak.