  • BIST 77.636
  • Altın 148,641
  • Dolar 3,9026
  • Euro 4,0946
  • Kocaeli 7 °C

Tekirdağ’da kale yüzde 90 Kılıç’ın

»
Tekirdağ’da kale yüzde 90 Kılıç’ın
Antalya kampında sakatlanan genç kaleci Yusuf kesin olarak bu hafta yok. Teknik patron Yıldız’ın zorlu maçta kaleyi Kılıç’a emanet etmesi bekleniyor.

17 AĞUSTOS’TA ÇALIŞTI
Kocaelispor sahalar karla kaplı olduğu için haftanın ilk idmanında Çenedere’de kros yapmış, ikinci gün ise Hasan Gemici Spor Salonu’nda çalışmıştı. Bu sabahki antrenman ise ilk kez normal sahada, 17 Ağustos Stadı’nda yapıldı. Kadro dışı olan Sinan ve sakatlığı bulunan kaleci Yusuf dışında tüm futbolcuların hazır bulunduğu antrenmanda istasyon çalışmasına ağırlık verildi. Son bölümde kontrol pas idmanı yapıldı. Futbolcuların oldukça istekli oldukları gözlendi.

YUSUF KESİN YOK
Yeşil-Siyahlı ekipte Antalya kampında sakatlanan genç kaleci Yusuf, üç gündür antrenmanlara çıkamıyor. Tedavisi süren genç file bekçisinin hafta sonuna yetişmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Yusuf’un yokluğunda deneyimli isimler arasında tercihinin Kılıçarslan olması bekleniyor. Can Emre’nin idmanlardaki performansının da çok iyi olduğu belirtiliyor.

YOLCULUK PROGRAMI BELLİ OLDU
Bu arada pazar günkü maçın yolculuk ve konaklama programı belli oldu. Yeşil-Siyahlı takım cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Atış Poligonu Tesisleri’nde öğlen yemeğini yedikten sonra yola çıkacak. Takım Çorlu’da Hilton Otel’de konaklayacak. Bilindiği gibi iki sezon önceki maç için Tekirdağ merkezdeki bir otel tercih edilmiş, Tekirdağsporlu bir grup geç saatlerde kafileyi rahatsız etmişti. Yönetim benzer sıkıntı yaşamamak için bu kez Çorlu’da kalınmasını uygun gördü.

Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antikkapı A.Ş’den futbol hakemlerine jest11 Ocak 2017 Çarşamba 16:55
  • İzmit Belediye, Eskişehir’de11 Ocak 2017 Çarşamba 16:53
  • H.Yıldızspor İsmail İrvasa’yı geri aldı11 Ocak 2017 Çarşamba 16:49
  • Gebzespor yenilendi11 Ocak 2017 Çarşamba 16:46
  • MAP Kavaklıspor’da yeni Başkan Arcan11 Ocak 2017 Çarşamba 16:44
  • İlimtepe FK, takviye yaptı11 Ocak 2017 Çarşamba 16:41
  • Kireçocakları, Ç.Bala’dan Aykut Duran’ı transfer etti11 Ocak 2017 Çarşamba 16:39
  • G.Karadeniz, İzmir CUP’a hazırlanıyor11 Ocak 2017 Çarşamba 16:37
  • Pistlere madalyayla döndü11 Ocak 2017 Çarşamba 13:17
  • Akademi Ligi’nde derbi haftası10 Ocak 2017 Salı 17:16
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Eğitim takvimini gözden geçirmeliyiz
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti