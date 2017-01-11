Tekirdağ’da kale yüzde 90 Kılıç’ın

Antalya kampında sakatlanan genç kaleci Yusuf kesin olarak bu hafta yok. Teknik patron Yıldız’ın zorlu maçta kaleyi Kılıç’a emanet etmesi bekleniyor.

17 AĞUSTOS’TA ÇALIŞTI

Kocaelispor sahalar karla kaplı olduğu için haftanın ilk idmanında Çenedere’de kros yapmış, ikinci gün ise Hasan Gemici Spor Salonu’nda çalışmıştı. Bu sabahki antrenman ise ilk kez normal sahada, 17 Ağustos Stadı’nda yapıldı. Kadro dışı olan Sinan ve sakatlığı bulunan kaleci Yusuf dışında tüm futbolcuların hazır bulunduğu antrenmanda istasyon çalışmasına ağırlık verildi. Son bölümde kontrol pas idmanı yapıldı. Futbolcuların oldukça istekli oldukları gözlendi.

YUSUF KESİN YOK

Yeşil-Siyahlı ekipte Antalya kampında sakatlanan genç kaleci Yusuf, üç gündür antrenmanlara çıkamıyor. Tedavisi süren genç file bekçisinin hafta sonuna yetişmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Yusuf’un yokluğunda deneyimli isimler arasında tercihinin Kılıçarslan olması bekleniyor. Can Emre’nin idmanlardaki performansının da çok iyi olduğu belirtiliyor.

YOLCULUK PROGRAMI BELLİ OLDU

Bu arada pazar günkü maçın yolculuk ve konaklama programı belli oldu. Yeşil-Siyahlı takım cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Atış Poligonu Tesisleri’nde öğlen yemeğini yedikten sonra yola çıkacak. Takım Çorlu’da Hilton Otel’de konaklayacak. Bilindiği gibi iki sezon önceki maç için Tekirdağ merkezdeki bir otel tercih edilmiş, Tekirdağsporlu bir grup geç saatlerde kafileyi rahatsız etmişti. Yönetim benzer sıkıntı yaşamamak için bu kez Çorlu’da kalınmasını uygun gördü.