Tekirdağspor:0 Kocaelispor:0

Kısa süreli devre tatili bitti, Kocaelispor yeniden sahne alıyor. Tekirdağspor’a konuk oluyor Yeşil-Siyahlı ekip önemli eksiklerine rağmen kazanmak, ikinci yarıya iyi başlamak istiyor.

DÖRT ÖNEMLİ EKSİK VAR

Yaklaşık bir aylık devre tatilinin ardından Kocaelispor ikinci yarıda zorlu bir deplasman maçıyla başladı. Tekirdağspor’a konuk olacak Yeşil-Siyahlı ekip önemli eksiklerine rağmen kazanmak, ikinci yarıya iyi bir giriş yapmak istiyor. Yeşil-Siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Hamza, sarı kart cezalısı Kadir Öge, kadro dışı kalan Sinan ile sakat olan kaleci Yusuf yok.

SAAT 13.30’DA BAŞLADI

Tekirdağspor ilk yarıda oynadığı 9 iç saha maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Devrenin sonlarına doğru inişe geçen Trakya ekibi son 4 iç saha maçının sadece birini kazanabildi. Kocaelispor ise son 6 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. Maça Tekirdağspor taraftarının yoğun ilgisi var. Kocaelisporlu 400 taraftar da bugün takımlarının yanında. İzmit’teki ilk maç golsüz bitmişti. Tekirdağ Nazım Kemal Stadı’nda oynanıyor ve saat 13.30’da başladı maçı Ordu bölgesinden Volkan Şeker yönetiyor.

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1' Maç Tekirdağspor'un vuruşuyla başladı.

8' Tekirdağ savunmasının arkasına güzel sarkan Oğuzhan kaleci ile karşı karşıya kaldı, zeminin de azizliğine uğrayan Oğuzhan topu iyi kontrol edemedi, tehlike kaleci tarafından uzaklaştırıldı.

20' Burak Süleyman'ın soldan kullandığı serbest vuruş sonrası dönen topa Sefa çok iyi vurdu, kaleci topu kornere çeldi.

26' Tekirdağspor'da Kemal sarı kart gördü.

35' Kocaelispor gole çok yaklaştı muhteşem dripling ile kaleci ile karşı karşıya kalan Mesut'un şutunu kaleci son anda çıkardı.

39' Burak Süleyman'a doğrudan tekme atan Tekirdagsporlu Kemal sarı kart gördü.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

Kocaelispor ilk 11'i şöyle: Kalede Kılıç, savunmanın sağında Kadir Gezer, solunda Ali Keten, stoperde Kemal ve Murat Başak, ön liberoda Mert ile Mesut, sağ açıkta Burak Özbakır, sol açıkta Burak Süleyman, tek forvet Oğuzhan, forvet arkası Sefa oynayacak.

Tekirdağspor’un ilk 11’i ise şöyle: Taner, Volkansel, Hakan, Kemal, Ceyhun, Rıza, Umut, Mehmet Ali, Alpay, Göksel, Murat.