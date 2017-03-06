Tekirdağspor’a İzmitli teknik adam

Kocaelispor’un grubunda yer alan Tekirdağspor’da son haftalardaki kötü sonuçların ardından kan değişimine gidildi.

Erhan Arslan ile yollarını ayıran Trakya temsilcisi takımın başına İzmitli Murat Şahin’i getirdi. Kocaelispor’da futbol oynayan, yardımcı antrenörlük yapan Şahin, iki yılı aşkın süredir Derincespor teknik ekibinde yer alıyordu.

Murat Şahin ilk teknik direktörlük deneyimini 2014’te BAL ekibi Kozlu Belediyespor’da yapmıştı. Profesyonel ligdeki ilk takımı da Tekirdağspor oldu. Şahin’in yardımcılığını da yine İzmit’ten Ali Mumcu yapacak. Mumcu en son Gölcükspor teknik ekibinde görevliydi. İzmitli teknik adamlar görevlerine Gölcükspor maçıyla başlayacaklar.