Teklifler alındı.. Bu yaz yenilenecekler

İzmit Belediyesi mahallelerdeki ulaşım merdivenlerini yeniliyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyesi sınırları içinde ihtiyaç duyulan mahallelerde 180 günde tamamlanacak olan 2. grup merdiven yapımı işi ihalesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 583 bin 907 lira 11 kuruş olan ihalede en düşük fiyatı Adabay İnşaat 469 bin 988 lira 77 kuruş olarak verdi.

11 MAHALLEDE 34 SOKAK VE CADDEDE MERDİVEN TADİLAT YAPILACAK

İnşaat Mühendisi Turan Durak Başkanlığında gerçekleşen ihaleye Engin Yıldırım, Leyla Kıran, İlhan Gökbudak ve Fatma Erciyes üye olarak katıldı. Doğan Mahallesi, Yeni mahalle, Serdar Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Turgut mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Zabıtan Mahallesi, Kozluk Mahallesi, Veliahmet Mahallesi, Terzibayırı Mahallesi ve muhtelif yerlerde bulunan toplam 34 yeni merdivenlerin yapımı ve eski merdivenlerin tamiri 180 günde tamamlanacak.

4 FİRMADAN TEKLİF GELDİ, 3 FİRMA İHALEYE KATILDI

Belediyenin 7. katında bulunan ihale salonunda gerçekleşen ihalede 4 kişinin teklif mektubu alınıp 3 kişi katıldı. İhaleye katılan İsrafil Kanbul’un teklif mektubu teklif ettiği bedelden düşük olduğu için ihaleye giremedi. İhaleye katılan diğer firmalar Sabri Adar 606 bin 656 lira 36 kuruş, Gersut İnşaat 489 bin 410 lira 95 kuruş, Adabay inşaat 469 bin 988 lira 77 kuruş teklif verdi.

ŞENNUR YILDIZ