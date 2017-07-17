Teklifler alındı! İnşaatı 3,5 yılda tamamlanacak

28 FİRMA DOSYA ALDI, 15 FİRMA TEKLİF VERDİ
1988 yılından bu yana Derince Kaşkaldere'de hizmet veren ancak son yıllardır yetersiz kalan İl Emniyet Müdürlüğü binasının Başiskele ilçesine taşınmasına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Aylardır konuşulan ve projesi hazırlanan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının (kampüsü) ihalesi bugün (Pazartesi) gerçekleşti. Valilik B Blok Yatırım, İzleme ve Koordinasyon başkanlığında gerçekleştirilen ihalenin Komisyon Başkanlığını Yatırım İzleme Müdürü Ahmet Akın yaparken, üyeliklerde ise Emel Bilek, Emrah Çalış, Gürhan Gözler, Suat Çakan görev aldı. İhaleyi Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilen bir komisyon da katılarak süreci takip etti.
Yaklaşık 29 yıldır Derince Kaşkaldere’de hizmet veren Emniyet Müdürlüğü’nün Başiskele’de yapılacak olan yeni hizmet binasının ihalesi için 28 firma dosya aldı, 15 firma teklif verdi.
EN DÜŞÜK TEKLİF MARSHALL ADALARINDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMADAN
İhalede en düşük teklif 49 milyon TL ile Marshall adalarında faaliyet gösteren Trust Compony Firması’ndan geldi. Yaklaşık maliyeti 79 milyon 233 bin TL olan ihalede en yüksek teklifi ise 71 milyon 150 TL ile Hisar İnşaat verdi.
BİR HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK
Marshall adalarında faaliyet gösteren Trust Compony firmasının teklif dosyasını İngilizce vermesi ve ihalede yaklaşık maliyetin çok altında teklif gelmesi nedeniyle aşırı düşük sorgulaması yapılacak. Sorgulamanın ardından ihale sonucunun bu ay sonuna kadar (Bir hafta içinde) açıklanması bekleniyor.
BİN 300 GÜNDE TAMAMLANACAK
Yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine yapımı gerçekleştirilecek olan yeni Emniyet Müdürlüğü kampüsü inşaatı ihaleyi alan firmanın yer tesliminden sonra bin 300 (yaklaşık 3,5 yıl) günde tamamlanacak.
Derince Kaşkaldere İbni Sina Mahallesi İstiklal Caddesi No.304 adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binası, Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Baltacı Sokak ve Sultan Beyazıt Sokakları arası, D-130 Karayolu yanı 137 ada, 6-7 parseldeki 40 dönümlük alanda inşa edilecek kampüs 3 bloktan oluşup binalar 3-5 ve 6 kattan oluşacak.
TEKLİF VEREN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ
Hisar İnşaat: 71 milyon 150 TL
Raymak Yapı- Akarlar İnşaat: 66 milyon 600 bin TL
Aksu İnşaat - Taşlar Yapı: 64 milyon 640 bin TL
Yavuz Dekorasyon: 62 milyon 441 bin TL
Orhan İnşaat: 61 milyon 914 bin TL
Erka İnşaat – Artı 90 Yapı İnşaat: 59 milyon 920 bin TL
Ahes İnşaat: 59 milyon 41 bin TL
Karahanlı Grup – Evren Mühendislik: 56 milyon 340 bin TL
Evyap İnşaat: 54 milyon 950 bin TL
ATR Yapı: 54 milyon 540 bin TL
Haldız İnşaat: 54 milyon 41 bin TL
El Yapı İnşaat – Total İnşaat: 53 milyon 850 bin TL
Holoğlu İnşaat: 52 milyon 861 bin TL
Prodan Müşavirlik İnşaat : 50 milyon 400 bin TL
Trust Compony: 49 milyon TL
ŞENNUR YILDIZ
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