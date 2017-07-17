Teklifler alındı! İnşaatı 3,5 yılda tamamlanacak

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün, Başiskele İlçesi'nde 40 dönüm arazide yapılacak olan yeni binasının ihalesi Kocaeli Valiliği'nde yapıldı. Yeni binanın yapımı için 15 firma teklif verdi. En düşük teklifi 49 milyon TL ile Trust Compony Firması verdi.

28 FİRMA DOSYA ALDI, 15 FİRMA TEKLİF VERDİ

1988 yılından bu yana Derince Kaşkaldere'de hizmet veren ancak son yıllardır yetersiz kalan İl Emniyet Müdürlüğü binasının Başiskele ilçesine taşınmasına yönelik hazırlıklar tamamlandı. Aylardır konuşulan ve projesi hazırlanan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının (kampüsü) ihalesi bugün (Pazartesi) gerçekleşti. Valilik B Blok Yatırım, İzleme ve Koordinasyon başkanlığında gerçekleştirilen ihalenin Komisyon Başkanlığını Yatırım İzleme Müdürü Ahmet Akın yaparken, üyeliklerde ise Emel Bilek, Emrah Çalış, Gürhan Gözler, Suat Çakan görev aldı. İhaleyi Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilen bir komisyon da katılarak süreci takip etti.

Yaklaşık 29 yıldır Derince Kaşkaldere’de hizmet veren Emniyet Müdürlüğü’nün Başiskele’de yapılacak olan yeni hizmet binasının ihalesi için 28 firma dosya aldı, 15 firma teklif verdi.

EN DÜŞÜK TEKLİF MARSHALL ADALARINDA FAALİYET GÖSTEREN FİRMADAN

İhalede en düşük teklif 49 milyon TL ile Marshall adalarında faaliyet gösteren Trust Compony Firması’ndan geldi. Yaklaşık maliyeti 79 milyon 233 bin TL olan ihalede en yüksek teklifi ise 71 milyon 150 TL ile Hisar İnşaat verdi.

BİR HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

Marshall adalarında faaliyet gösteren Trust Compony firmasının teklif dosyasını İngilizce vermesi ve ihalede yaklaşık maliyetin çok altında teklif gelmesi nedeniyle aşırı düşük sorgulaması yapılacak. Sorgulamanın ardından ihale sonucunun bu ay sonuna kadar (Bir hafta içinde) açıklanması bekleniyor.

BİN 300 GÜNDE TAMAMLANACAK

Yaklaşık 40 dönüm arazi üzerine yapımı gerçekleştirilecek olan yeni Emniyet Müdürlüğü kampüsü inşaatı ihaleyi alan firmanın yer tesliminden sonra bin 300 (yaklaşık 3,5 yıl) günde tamamlanacak.

Derince Kaşkaldere İbni Sina Mahallesi İstiklal Caddesi No.304 adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binası, Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Baltacı Sokak ve Sultan Beyazıt Sokakları arası, D-130 Karayolu yanı 137 ada, 6-7 parseldeki 40 dönümlük alanda inşa edilecek kampüs 3 bloktan oluşup binalar 3-5 ve 6 kattan oluşacak.

TEKLİF VEREN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Hisar İnşaat: 71 milyon 150 TL

Raymak Yapı- Akarlar İnşaat: 66 milyon 600 bin TL

Aksu İnşaat - Taşlar Yapı: 64 milyon 640 bin TL

Yavuz Dekorasyon: 62 milyon 441 bin TL

Orhan İnşaat: 61 milyon 914 bin TL

Erka İnşaat – Artı 90 Yapı İnşaat: 59 milyon 920 bin TL

Ahes İnşaat: 59 milyon 41 bin TL

Karahanlı Grup – Evren Mühendislik: 56 milyon 340 bin TL

Evyap İnşaat: 54 milyon 950 bin TL

ATR Yapı: 54 milyon 540 bin TL

Haldız İnşaat: 54 milyon 41 bin TL

El Yapı İnşaat – Total İnşaat: 53 milyon 850 bin TL

Holoğlu İnşaat: 52 milyon 861 bin TL

Prodan Müşavirlik İnşaat : 50 milyon 400 bin TL

Trust Compony: 49 milyon TL

ŞENNUR YILDIZ