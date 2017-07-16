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Tekne gezisi faciayla bitti! 1 ölü, 1 kayıp

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Tekne gezisi faciayla bitti! 1 ölü, 1 kayıp
İzmit'te, şişme bot ile İzmit Körfezi'ne açılan 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu bot alabora oldu.

Deniz otobüsü Marina açıklarında alabora olan botu görünce durdu. Deniz otobüsünde görevli bulunan bir kişi denize atlayarak denizde bulunan bir kişiyi kurtardı. Deniz otobüsünde bulunan görevliler ihbarda bulunarak yardım istedi. Bu sırada olay yerinin yakınında bulunan bir tekne yardıma geldi. 2'si çocuk 4 kişi tekneye alındı. Teknenin yakıtının bitmesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait bota tekne bağlandı. İtfaiyenin botu ile tekne İzmit Marina'ya getirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ ARANIYOR

4 kişi Marina'da bekleyen 112 Acil ekipleri tarafından Seka Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne getirilen 33 yaşındaki Şerafettin Büyükyaşar ile 4 yaşındaki oğlu Veysel Büyükyaşar'a müdahalede bulunuldu. Şerafettin Büyükyaşar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 yaşındaki Veysel Büyükyaşar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Sedat Uzel ile 27 yaşındaki Emre Kırlangıç'ın ise tedavisi devam ediyor.
Botun alabora olması sonucu kaybolan Hakan Uzel'i ise arama çalışmaları devam ediyor.

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