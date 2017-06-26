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Tekne Lokantalar bayrama özenle hazırlandılar 

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Tekne Lokantalar bayrama özenle hazırlandılar 
İzmit sahilindeki önemli sembollerden biri, marina iskelesine bağlı olarak hizmet veren tekne balık lokantaları oldu.

Fiyat politikasıyla orta sınıfa, gençlere hitap eden 7’si alkollü, 1’i alkolsüz tekne lokantaların büyük bölümü, Ramazanda kapalıydı. Ramazan ayının son günlerinde tesislerin bakımı, temizliği yapıldı. Halen Türkiye’de balık av yasağı dönemi. Ama tekne balık lokantaları, Bayramda büyük rağbet göreceklerini bilerek hazırlıklarını yaptılar. 
Bu dönemde Hamsi Yunanistan’dan geliyor. İstavrit, tekir, karides, sardalya ülkemiz denizlerinden amatör balıkçılar ve küçük tekneler tarafından avlanıyor.  Levrek, Çupra, Akdeniz ve Ege’deki çiftliklerden, Kalamar İspanya’dan, Uskumru, Mezgit, Somon, Norveç’ten geliyor. Tekne lokantaların her biri, 80-100 müşteri kapasiteli. Yıllardır tekne lokanta işleten Mehmet Kıyar ile İzmit Marina Esnafları Ticari Dayanışma Derneği Başkanı Orhan Karahasan, bayram günlerinde balığı özleyen müşterilere en iyi hizmeti vermek için hazır olduklarını söylediler. Tekne lokantalardaki fiyat tarifesini de dernek belirliyor. Bu dönem hamsi ve istavrit 15 TL’den, Levrek-Çupra 20 TL’den, Kalamar, Karides 25 TL’den müşteriye sunuluyor. Tekne balıkçı lokantaları bayramda misafirleri ile birlikte İzmitlileri bekliyor.

Ayşegül Kalaycı
 

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