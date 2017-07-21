Teknik adamlar memnun

Kocaeli Birlikspor-Gölcükspor hazırlık maçı sonrasında iki teknik adam değerlendirmelerde bulundu.

CEM SİNAN VERGÜL:

”Buranın hocaları, buranın gençleri, buranın takımları. Bir uyum var, bir hoşluk, güzellik var. Bu, insanları da mutlu ediyorsa daha güzel. Bizim için de mutluluk verici bir olay. Bu şehrin insanları bu şehrin takımlarına, insanlarına sahip çıkmalı. Ayın 12’sinde başladık. Bu kısa süreçte futbolcuyu taktiksel anlamda, beceri anlamda bir yere çekemiyorsun haliyle. Ama dayanıklılıklarını belirli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Ama çocuklar gayretli, hırslı, ellerine geçen fırsatın ne kadar önemli olduğunun farkındalar. Çocukların hepsinin bir arada daha önceden oynamış olmaları ve istekli oluşları bizim için avantajdı. Hazırlık dönemimizde ilk maçımız ve çocukların seviyelerini, eksiklerini görme noktasında iyi bir değerlendirme oldu. Maça çıkarken onlara ‘Bir duruşunuz olsun. Sahaya o karakteri koyun’ dedik. Oyun esnasında da söylediklerimizi harfiyen yaptılar. Eksiklerimiz yok mu? Var. Onları gidermek için elimizden geleni yapacağız”

RASİZ SOYDAŞ:

“Sezon başı ilk periyodu görerek bir tahlil yaptık. Oyuncu sayımız çok fazla. The Ness Otel’deki kamp ideale yakın kadroyla girmek istiyoruz. Son değerlendirmeyi kampta yapıp Afyon’a gideceğiz. 3 takım halinde 30’ar dakika olarak futbolcularımıza şans verdik. Aşırı yüklemeden, sakatlık riskine atmadan onları görme imkanı bulduk. Eksik birkaç bölgemiz var, onları tamamladığımızda daha iyi olacak. Zorlu bir gruptayız, 7-8 takımın şampiyonluk hedefi var. Başarı transferle olmuyor. Çok çalışarak sahada büyük olmaya çalışacağız”