Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz dünkü basın toplantının son bölümünde teknik direktör konusuna değindi, beklendiği Ümit Metin Yıldız ile devam edeceklerini açıkladı.

Başkan Yavuz’un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“TAKIMA ÇOK ŞEY KATTI”

“Geçen sezon her alanda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yüzden mevcut teknik ekiple yola devam ediyoruz. Bu kulübün koşullarını en iyi bilen benim. Hocanın yaptıklarını da, yapamadıklarını da biliyorum. Yeni birini getirirsek ancak 6 ay sonra neleri yapamadığını göreceğim. Oysa bir yıldır birlikte çalıştığımız teknik adamla böyle bir durumumuz olmayacak. Elbette eksikleri, hataları oldu ama genel anlamda baktığımızda takıma çok şey kattığını düşünüyoruz, yeni dönemde bu katkısının daha da artacağına inanıyoruz. Takıma pozitif futbol oynatmaya çalışıyor. Ki, yeni sezonda da bundan vazgeçmeyeceğiz. İyi futbol oynayacağız, başkaları gibi yatıp kalkmayacağız. BAL ile 3.Lig arasında fark yok deniyor. Hiç öyle değil. En basitinden BAL’da 24 maç oynadık, 3.Lig’de kupayla birlikte 40. Bunun sadece idman planlamasını bile yapamazsınız. Düşünün ki, geçen sezon tek bir futbolcumuz adale sakatlığı yaşadı. Bu nasıl oldu sanıyorsunuz”

“HERKESE 100, HOCAYA 0”

“Disiplinsizlikle ilgili olaylarda tüm faturayı hocaya çıkarmak, son 5-6 haftadaki düşüşü teknik direktöre bağlamak hiç doğru değil. Altay maçına giderken çok talihsiz bir olay yaşadık. Taraftarımızın ölümüyle sonuçlanan olay bence kırılma anıdır. Bakın ondan sonraki maçlardaki taraftar sayısına, stadyumdaki atmosfere. Sezonun karnesini çıkartıyoruz. Yönetim 100, taraftar 100, basın 100, futbolcular 100 ama teknik direktör sıfır. Hoca varsa, ben yokum, kombine almam gibi sözlemler Kocaelispor taraftarına yakışmaz. Hocaya rağmen Play-Off finali oynadık deniyor. O zaman yeni sezon takımın başına hoca getirmeyim. Böyle bir bakış açısı saçma sapan bir yere götürür. Takımın yüzde 75’i buralı. Bence şampiyon oluruz, Play-Off oynarız baskısından uzak bir sezon geçirmeliyiz. Ligde kalmak için yaklaşık 40 puan gerekiyor, bunun üzerinde bir pozisyonda bitirirsek mutlu olmaya bakalım. Son 3 yılda bir şampiyonluğumuz var. Hemen herkes o sezonu başarılı görüyor. Bence 1 ve 3’ncü sezonlarda daha başarılıydık”