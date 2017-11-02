Teknoloji devleri bu fuarda

Başkan Yardımcısı Işık, “Terörün küreselleştiği ama savunmanın küreselleşmediği bir yer de sonuçların ağır olacağını bilmek gerek. Çünkü İnsanların yararları için de zararlı için de teknoloji çok hızlı bir hale geldi” dedi.

Büyük firmaların teknolojilerini sergiledikleri fuarda bilim yarıştı. Toplam 300 firmanın ürünlerini tanıtacağı fuar, sanayi ve teknoloji sektörünü bir araya getirdi. Fuar 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında saat: 10.00-19.00 saatlerinde gezilebilecek. Pazar günü saat 18.00’e kadar açık olacak fuarın ilk gün büyük ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılışa KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ev sahipliği yaptı. Açılışa; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına İkmal Komutanlığından Albay Gürhan Demirsl, Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhıc, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü Haluk Görgün, ilçe kaymakamları, ticaret odası başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende iktidar ve muhalefet partili milletvekilleri, muhalefet parti il ve ilçe başkanlarının katılım göstermemesi de dikkat çekti.

“YABANCI SERMAYEYİ KOCAELİ’DE TANITIYORUZ”

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Bugün bizim için heyecanlı bir gün. Temel misyonumuz Kocaeli’yi ticaretin başkenti yapmak. Bu yıl fuar sayımızı toplam 7’ye çıkardık. Birçok sektörde yeni fuarlar açtık. Kısmet olursa bir sonraki sene 10’a çıkacak. Ticareti geliştirirken yabancı sermayeyi de Kocaeli’ye getiriyoruz. Toplam 80 yabancı iş adamını ağırlamıştık. Bu rakam bu sene 180’e çıktı. 15 ayrı ülkeden 180 yabancı misafirimiz var. Dünyanın birçok yerinden Kocaeli’ye adeta yabancı iş adamı akın ediyor. Fuarımızda en yeni ürünler sanayinin başkenti Kocaeli’de tanıtılacak. Bu fuarın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezen ise konuşmasında, fuar organizasyonlarında faal görev alacaklarını belirterek Kocaeli’yi bir fuar merkezi yapma gayreti içinde olduk ve bunu da başarı ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

300 FİRMA KATILDI

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise konuşmasında, “SANTEK kısa zamanda sanayinin buluşma noktası oldu. Geçtiğimiz yılki fuarımıza 26 bin ziyaretçi ziyaret etti. Bu sene 300 firma katılıyor fuara 30 bini aşkın da ziyaretçi bekliyoruz. Marka değeri giderek artan fuarımız katılımcılar için önemli fırsatlar yaratacaktır. AR-GE – Sanayi ve akademi buluşmasını da burada gerçekleştireceğiz. Amacımız firmaların yurt dışından ithal edilen ürünlerin sanayicilerimiz tarafından yapılmasını sağlamaktır. Fuarımızın gelişmesine katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor" dedi.

KAPASİTEMİZ VAR

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Biz halkımızın yerel müşterek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kocaeli Türkiye’nin en önemli üretim merkezi. Bu kentte herşey var. Birlik de var. Kurumlar arasında uyumlu çalışma var. Enerji bu kentte sinerjiye dönüşüyor. Türkiye’nin önünü açan en güzel şehirlerden birisi Kocaeli. İki üniversitemiz çok değerli hocalarımız var. Diğer kuruluşlarımızla Türkiye’nin ve Dünya’nın öncülüğünü yapabilecek bir kapasitemiz var. Her geçen gün buna doğru yürüdüğümüzü görüyorum. Hep birlikte bu kenti ileriye götürüyoruz. Bu fuarları çok önemsiyoruz. Her zaman destekçininiz” şeklinde konuştu.

YERLİ SANAYİ ÜST NOKTALARA GELMELİ

Vali Hüseyin Aksoy ise açıklamalarında,

“Kocaeli önemli bir sanayi şehri. Kocaeli diğer sektörlerde de hızla gelişiyor. Doğu Marmara SANTEK Teknoloji Fuarı da buna katkı sunan bir çalışma. Özellikle ülkemizde son yıllarda bazı ürünlerin kendi milli ürünlerimiz olması yönünde değerli çalışmalar gerçekleştirildi. Özellikle savunma sanayimiz olmak üzere birçok alanda önemli adımlar atıldı. Temennimiz yerli sanayinin daha üst noktalara gelmesidir. Her geçen gün gelişen fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

IŞIK, ŞEHİT YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bu sabah acı bir haberle uyandık. Hakkari’de 8 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek sözlerine başladı. Işık, “Türkiye 15 Temmuz’da hain bir darbe teşebbüsü yaşadı. Milletin çelik iradesi hiçbir merminin delemeyeceği bir irade olduğunu gösterdi. Tüm kurumlardan bu hain örgüt temizlenmeye devam ediyor. FETÖ’nün beli kırılmıştır. Bu mücadele devam edecektir. Tüm sıkıntılara rağmen bu ülkenin üreten insanları sayesinde Türkiye 2017’yi iyi büyüme oranlarıyla kapattı. Dünyada Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sıradayız büyüme rakamlarında. Her şeye rağmen çalışmaya durmadan devam edeceğiz. Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı. 2017’de 2 milyon istihdam oluşturuldu. Sizlerin gayreti ülkenin büyümesi anlamına geliyor. Şu anda Türkiye’nin aldığı mesafe küçümsenemez. Yüksek teknolojinin ihracattaki payını arzu ettiğimiz noktaya henüz çekemedik. Biz iktidara geldiğimizden beri büyük bir teşvik mekanizması hayata geçirdik. 2017 sonunda doğru AR-GE Merkezlerimizin sayısı bine çıkacak” ifadeleriyle kullandı.

SAVUNMA SANAYİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Fikri Işık, “Nitelikli iş gücünün kıymetini bilmeliyiz. Şu anda dördüncü sanayi devriminde olmazsa olmaz unsur nitelikli insan kaynağıdır. Bu noktada sanayicilerimizin eğitime yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben bu şehrin insanıyım. Kocaeli Fuarı bizim için çok önemliydi. Bu fuarda ilk dönemde sanayi ürünleri sergilenirdi. Yanında da eğlence fuarı olurdu. Son yıllarda tamamen eğlence fuarı oldu. Bu fuarın tekrar diriltilmiş olması beni memnun ediyor. Kocaeli tam bir sanayi şehri. Kocaeli’nin ekonomik aktivitesinin yüzde 51’i sanayi. Böyle bir şehirde bu fuar bizim açımızdan çok önemli. Savunma sanayi firmalarımıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirdikten sonra stantları tek tek dolaşarak yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Şennur YILDIZ



