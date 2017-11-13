Teknoloji devleri bu fuarda

Kocaeli Bilişim Fuarı'ndan yapılan açıklamaya göre, fuar kapsamında, sanal ve artırılmış gerçeklikle Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta ortaya konacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve dört gün boyunca 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan 1. Kocaeli Bilişim Fuarı'nın ana teması "Sanal ve Artırılmış Gerçeklik" olarak belirlendi.

Ziyaretçiler fuarda ilginç teknolojilerle tanışacak. Özellikle savunma alanındaki milli kurumların katılımıyla bilişimde ülkenin geldiği düzey gözler önüne serilecek.

- Robot Sanbot da geliyor

Prorobotek firmasının getirdiği ve teknolojik birçok özelliği bulunan insansı robot Sanbot, fuarda düzenlenecek etkinliğe gelenleri karşılayarak yönlendirmelerde bulunacak.

Sanbot, bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri, perakende sektörü, hastaneler, oteller, restoranlar, okullar, fuarlar, evlerde servis, karşılama ve yönlendirme, turizm, eğlence, eğitim, satış, ev hizmeti ve güvenlik amaçlı görev alıyor. Sanbot, görev aldığı alanlarda insanlarla sıcak bir diyalog kuruyor. Sanbot'un, riskli yolcular için yüz tanıma, yolcuların isteklerini özenle cevaplama, bilgi tabanı ve çoklu dil, yolcuların çağrı merkezi ile görüntülü görüşme yapabilmesini sağlama, karmaşık soruları iletme gibi fonksiyonları bulunuyor. Sanbot nereye giderseniz gidin sizi takip edebiliyor, dans edebiliyor, istenilen müzikleri çalabiliyor.

- Teknolojinin devleri katılıyor

Öte yandan sanal gerçeklik uygulamaları, en gelişmiş uçuş simülatörleri, 3D yazıcılar, mobil uygulamalar, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler ve görüntüleme sistemleri, sosyal medya uygulamaları, gelişmiş robotik uygulamalar gibi projelerin yanı sıra bilişim sektörünün baş döndürücü hızına eşlik edecek uygulamalarla 1. Kocaeli Bilişim Fuarı, adeta bir bilişim festivaline dönüşecek.

Turkcell, Microsoft, Samsung, Türk Telekom, Vestel, General Mobile, Havelsan, Casper ve Canon gibi firmaların yanı sıra Kocaeli'den bilişim firmalarının ürünleri de sergilenecek. Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Doğa Koleji, Teknoloji ve İnsan Koleji gibi eğitim kurumları fuarda yer alacak.