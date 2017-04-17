Teksif’te Çelik’in yerine Özaydın

Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası(TEKSİF)’nın Kocaeli Şubesi’nde başkan değişti.

Sendikanın geçtiğimiz ay yapılan olağanüstü büyük kongresinde Kocaeli Şube Başkanı Ersin Çelik, Genel Başkan Yardımcılığına seçilmişti.

Teksif Sendikası’nda Çelik’ten boşalan Kocaeli Şube Başkanlığı için yönetim kurulu kendi içinde seçim yaptı. Şube Sekreteri İlhan Özaydın, Teksif Sendikası Kocaeli Şube Başkanı seçildi.

Özaydın başkanlığındaki şube yönetiminde Metin Aslan Başkan Vekili, Yusuf Kubilay da Mali Sekreter olarak görev aldı. Yedekten gelen Ali Gürkan Şahin, Şube Sekreteri olurken, Hakkı Soybelli yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Teksif Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı görevine başlayan İlhan Özaydın, Kocaeli Şubesi’nin Kordsa Global A.Ş işyerine hitap ettiğini söyledi. Özaydın, “Şube başkanlığı döneminde görevini başarı ile sürdürmüş olan Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik’ten devraldığım şube başkanlığı görevimdeki önceliğim; şubesinin diğer tekstil işletmelerinde de örgütlenip büyümesini sağlamak olacaktır” dedi.