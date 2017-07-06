Tekvandocular Trakya’yı salladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu tekvandocular, geçtiğimiz günlerde Kırklareli’nde düzenlenen turnuvada başarılı sonuçlara imza attı. Tekvandocularımız müsabakalarda 4 birincilik, 3 üçüncülük elde etti.

KIRKLARELİ’NDE YAPILDI

Türkiye Master Spor Organizasyon ve Spor Engel Tanımaz Derneklerinin sponsorluğunda Kırklarleli’nde 1.TÜMSO Trakya Tekvando Turnuvası düzenlendi. 8 İlden gelen 23 kulüpten 300’den fazla sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü iki antrenör, on altı sporcuyla katıldı. Zorlu müsabakalara sahne olan turnuvada Mavi-Beyazlı tekvandocular, başarılı sonuçlar elde etti.

DÖRT BİRİNCİLİK KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu tekvandocular, turnuvada dört şampiyonluk, üç üçüncülük olmak üzere toplam yedi derece kazandı. Mustafa Öztürk, Cansu İskender ve Selim İskender kilolarında birincilik kürsüsünde yer aldı. Turnuvanın en iyi performansını gösteren Büyükşehir Kağıtsporlu tekvandocular müsabakaların ardından düzenlenen törenle madalyalarını aldı.