Tekvandoda şampiyonlar belli oldu

Gençler, yıldızlar ve minikler Tekvando İl Birinciliği önceki gün yapıldı. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılan İl Birinciliğine 11 kulüpten toplam 94 sporcu katıldı.

45 BAYAN, 49 ERKEK SPORCU KATILDI

Tekvandoda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek olan sporcuların belirleneceği İl Birinciliğine katılım çok fazlaydı. 11 kulüpten 45’i bayan, 49’u erkek olmak üzere toplam 94 sporcu ilk sıraya almak için mücadele etti. İlimizde bulunan tekvando kulüplerinin sporcularının katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 10-15 AĞUSTOS’TA ANTALYA’DA

Tekvando İl Birinciliğinde kilolarında şampiyon olan sporcular, 10-15 Ağustos tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek. İl Birinciliği müsabakalarına katılan tüm kulüplere ve sporcularına madalya verildi. Müsabakalarda en teknik sporcu Nida Gün, en centilmen antrenörde Sümeyye Eriş seçildi.

YENİ İL TEMSİLCİSİ SONER GÖÇER OLDU

Bu arada Tekvando İl Temsilcisi de değişti. Yeni İl Temsilcisi Soner Göçer oldu. Göçer, İl Birinciliği müsabakaları öncesinde konuşma yaptı. Göçer, müsabakalara katılan kulüp yöneticileri ve sporcularına teşekkür etti. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Yardımcısı Metin Çimli de, İl Birinciliğini takip etti. Çimli de, müsabakalar öncesinde yaptığı konuşmada katılan sporculara başarı dileğinde bulundu.