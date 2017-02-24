Telafi eğitiminde sınıflar boş kaldı

30 Aralık 2016, 9 ve 10 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan kar tatili nedeniyle İzmit ilçe sınırlarında bulunan ilköğretim ve ortaöğretim okullarında başlatılan 3 günlük telafi eğitiminin ilk gününde sınıflar boş kaldı.
ÖĞRETMEN VAR, ÖĞRENCİ YOK
Günlük 6 saatten toplam 18 saatlik telafi eğitimi tam gün eğitim veren kurumlarda hafta içinde iki saat eklenerek uygulandı. İkili öğretim yapılan okullarda ise 3 hafta her cumartesi günü sabahçı ve öğlenci uygulamasındaki 6’şar saatlik telafi eğitimi amacına ulaşamadı. Öğretmenler boş sınıflarda oturmak zorunda kaldı. Okullarda öğrenciler parmakla sayılacak kadar azdı.
Şennur YILDIZ
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