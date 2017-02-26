Telafisi olan kayıp

Sezonun kilit maçlarından birinde ilk maçı bir hayli gergin olan bana göre hak etmediğimiz şekilde iki maç ceza almamıza neden olan Karacabey'i konuk ettik.

Rakip Karacabey sezona şampiyonluk parolasıyla başladı, bu doğrultuda da muhteşem sonuçlar alarak lige giriş yaptılar ancak bizimle oynadıkları ilk maçtan sonra havaları bozuldu, ve şu an çetin bir düşme yarışının içindeler, yıldız oyuncuları Hurşut, Ali ve Alim ile bol gol atan hücum futbolu oynayan ancak çok fazla gol yiyen bir ekip olduğunu ve deplasmanda maç kazanamadıklarını biliyorduk.

Bizde Kütahya’dan alınan muhteşem 3 puan sonrası moraller harika hale geldi, liderlik aşkına İsmetpaşa’ya geldik. Hem Oğuzhan hem Sinan hem de Burak Süleyman’ın ilk 11’ de başlaması bizim de ofansif oynayacağımızın kanıtı oldu. Maça çok tutuk başladık, iki takım da oldukça fazla ofansif futbolcuyla başladı ancak ofansif futbolcuları orta sahaya yakın oynatınca iki takım da orta sahayı geçemez oldu. Dakika 30'dan sonra baskıyı kurduk pozisyonları bulmaya başladık, tam golle soyunma odasına girelim derken şok bir gol yedik. Karacabeyli yedek futbolcuların tavırları, tribüne dönüp hareket çekmeleri ortamı daha da gerdi, devreye mağlup girdik. İkinci yarının hemen başında gole ihtiyacımız vardı ve çok organize şekilde gelerek hemen Oğuzhan'ın usta kafa vuruşu ile golü bulduk. Liderlik aşkına saldırdık, Karacabeyliler öyle pislik yaptılar ki anlatılmaz, Maç ahlar vahlar içinde sona erdi. Maç bittiğinde de Karacabeyliler pisliğe devam etti takımı ve taraftarı tahrik ettiler, ancak bizde de kabahat var liderlik bu kadar yakınken tepmemeliydik.

Ben şampiyonluk yolunda en büyük rakibin Altay olduğuna inanıyorum. Haftaya Bayburt’tan 3 puanla dönersek bu maçtaki yara kapanır. İnancımızı yitirmeyelim. Herkese hayırlı haftalar