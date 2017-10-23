Teleferik için ilk kazma 1,5 ay sonra vuruluyor

Belediye binasında gerçeklesen imza törenine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve firma genel müdürü Murat Ağcabey katıldı. Törende konuşan belediye başkanı Üzülmez, “Kartepe için Tarihi gün yaşıyoruz. Kocaeli’nin 50 yıla yakın hayali olan projeydi. Seçim vaadimizdi. Büyük mücadele sarf ettiğimiz konunun en önemli adimi. Güçlü bir firma aldı. Cumhurbaşkanı başbakanımızın, Sayen Fikri Işık’ın milletvekillerimizin, Büyükşehir belediye başkanı, genel sekreterimizin ekibinin desteği ile teleferiğin yapılacağı yerin bedelsiz tahsis edilmesi önemliydi. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapıldı. Bugün bu sürecin en önemli kısmı olan protokolü imzalayacağız. Sözün kesileceği nikâhın kıyılacağı güne geldik. İşin inşaat kısmı ve vatandaşın faydalanacağı günü bekleyeceğiz. Teleferik hayalimiz vaat edilen sureden ince bize bir an önce ilgili firmanın ortaya çıkarmasını bekliyoruz. Turizme katkısı olacak. Yılda 500 bin yeni insanın bu hizmeti almasını hedefliyoruz. Yeni bir turist potansiyeli olacaktır. Dönemsel teleferik olmayacak. Yaz ve kış turizmi ilçemizde mevcut. Fiziksel anlamda sapanca Marmara denizi Karadeniz boğaz manzarası var. Yeşili ormanı bitki örtüsü ile farklı bir teleferik olacak. İhale şartnamesi 2 yıl surede bitmesi gerekiyor. 31 Aralık 2018 bizim arzu ettiğimiz tarih. Firma da olabilir bir tarih olduğunu söyledi. Vatandaşlar teleferikle karşıya 4, 9 km yeri 15 dakikada varacaklar” dedi. Genel Müdür Murat Ağcabey ise ilk kazmanın 1,5 ay sonra vurulacağını söyledi.

29 YIL İŞLETECEK

28 Eylül’de yapılan ihaleye Halatlı Taşımacılık ve Valter Asansör katılmıştı. İhaleyi Valter Asansör kazandı. Valter Asansör, belediyeye yıllık 350 bin lira kira dışında yıllık cirodan yüzde 17,2 pay verecek. Projenin 72 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Teleferik projesinin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan tüm izinleri alındı. Teleferik hattının ilk etabı olan Hikmetiye-Derbent Kuzu Yayla Mesire Alanı arasındaki 4 bin 960 metre hat ihaleyi alan firma tarafından 29 yıllığına işletilecek. Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yapılacak olan teleferik hat çift yönlü ve 3 halatlı olacak. Teleferik hattında 2 tane 90 kişilik kabinler yer alacak. Hattın ilk etabının ardından ikinci etap çalışmaları başlayacak.

Ayşegül KALAYCI