  • BIST 88.588
  • Altın 144,030
  • Dolar 3,6242
  • Euro 3,8372
  • Kocaeli 4 °C

Telefon dolandırıcılığı çetesine büyük operasyon

»
Telefon dolandırıcılığı çetesine büyük operasyon
Adana merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 10 ilde telefon dolandırıcılığı çetesine yönelik gerçekleşen operasyonda, 3'ü çete yöneticisi 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtıp para isteyen çeteyi, 2 aylık teknik takip sonucu deşifre etti. Polis tarafından 1,5 milyon liralık vurgunu önlenen çetenin, 30 ilde 100 vatandaştan 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi. Çetenin 80 üyesini yakalamak için harekete geçen polis, Adana merkezli Şanlıurfa, Adıyaman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin'de 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda 750 polis görev aldı. Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, aralarında çete yöneticileri İsa E., Ahmet E. ve Cuma A.'nın da bulunduğu 40'tan fazla kişi gözaltına aldı.

Operasyon devam ederken, Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan çete üyeleri de aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.

Bu haber toplam 180 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O terörist Kocaeli'yi kana bulayacaktı!19 Şubat 2017 Pazar 17:13
  • Kardeşler boğulmaktan son anda kurtarıldı!19 Şubat 2017 Pazar 15:42
  • Miras kavgası karakolda bitti19 Şubat 2017 Pazar 15:09
  • Kocaeli’de 327 polisle yapılan operasyon kamerada18 Şubat 2017 Cumartesi 22:32
  • Türkiye genelinde dev operasyon18 Şubat 2017 Cumartesi 20:54
  • Boş binada cesedi bulundu18 Şubat 2017 Cumartesi 18:19
  • Kandıra SEDAŞ ve polis ekiplerinden huzur operasyonu18 Şubat 2017 Cumartesi 15:10
  • İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı18 Şubat 2017 Cumartesi 15:09
  • Kuzeni evlenmek istedi, kendini astı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:39
  • Gebze'de korkutan kaza! Yolun karşısına geçmek isterken...18 Şubat 2017 Cumartesi 09:45
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kentsel Dönüşümde çok geç kaldık
    • Önce Sen Sev
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti