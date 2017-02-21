Telefon dolandırıcılığı çetesine büyük operasyon

Adana merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 10 ilde telefon dolandırıcılığı çetesine yönelik gerçekleşen operasyonda, 3'ü çete yöneticisi 40'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı, polis ve asker olarak tanıtıp para isteyen çeteyi, 2 aylık teknik takip sonucu deşifre etti. Polis tarafından 1,5 milyon liralık vurgunu önlenen çetenin, 30 ilde 100 vatandaştan 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi. Çetenin 80 üyesini yakalamak için harekete geçen polis, Adana merkezli Şanlıurfa, Adıyaman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Mersin'de 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda 750 polis görev aldı. Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, aralarında çete yöneticileri İsa E., Ahmet E. ve Cuma A.'nın da bulunduğu 40'tan fazla kişi gözaltına aldı.

Operasyon devam ederken, Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan çete üyeleri de aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.