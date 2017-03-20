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Telefon oyununda tanışıp evlendiler

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Telefon oyununda tanışıp evlendiler
İzmit'te bir fabrikada çalışan Murat Koçak ile Manisa'da kuaförlük yapan Esmanur Koçak, akıllı cep telefonları üzerinden mobil emlak oyunu oynarken tanışıp evlendi.

İzmit'te bir fabrikada çalışan Murat Koçak, yaklaşık 7 ay önce cep telefonunda 4 kişinin bir arada oynayabildiği mobil emlak oyununda, Manisa'da kuaförlük yapan Esmanur Koçak ile tanıştı. Murat Koçak ile Esmanur Koçak cep telefonundan görüşerek arkadaşlıklarını iletti. Buluşmaya karar veren gençler birbirlerini daha da yakından tanıdıktan sonra sık sık görüşmeye başladı. Murat Koçak ile Esmanur Koçak geçen günlerde evlendi.

Tanıştıktan sonra birbirlerine kısa sürede tutkuyla bağlandıklarını söyleyen Murat Koçak, "İzmirli asker arkadaşımın tavsiyesi üzerine oyuna katıldım. Oyun 4 kişi ile oynanıyor ve eşimi de oyuna eklediler. İlk olarak orada tanışıp aylarca yazıştık. İzmir'de birçok kez buluştuk. Uyum sağladığımızı hissedince uzatmanın anlamı olmadığını düşünerek bu kararı aldık. Çevremizde bu şekilde evlenen hiçkimse görmedik. Biraz bizim için de hem farklı, hem değişik oldu. Her şey yolunda ve mutluyuz. Nikah salonuna gittiğimiz arabanın arkasına da bu sitenin adını yazdık. Şimdi oyun hesabımızı tek hesaba düşürdük ve eşimin hesabından oynuyoruz" dedi.

Esmanur Koçak, "İlk tanıştığımızda eşim evlilik düşünmüyordu. Ama kapıldık birbirimize" diye konuştu.

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