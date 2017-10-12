Telesiyejde nefes kesen operasyon

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kış mevsiminde yoğun şekilde tatilci akınına uğrayan Kartepe’de telesiyejlerde yaşanan arızalarda pratik kurtarma tecrübesi kazanmak için ilgili kuruluşlarla birlikte tatbikat düzenledi. Tatbikata Kocaeli AFAD yanında UMKE, AKUT, JAK ve 112 Sağlık ekipleri katıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta oluşan akrobatik görüntüler zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi. Kayak merkezi tesislerinin telesiyejlerinde gerçekleştirilen kurtarma tatbikatında senaryoya göre arıza dolayısıyla telesiyejden atlayan 1 yaralı ile 2 telesiyej hattında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Telesiyej hatlarına iple tırmanan ve mahsur kalanların bulunduğu kabinlere palanga sistemi ve makaralı düzenekle ulaşan AFAD ve AKUT ekipleri istasyon aracılığıyla emniyetli şekilde tahliyeleri gerçekleştirdi. İstasyon çalışmasında aktif olan JAK ve mahsur kalanlara ilk müdahaleyi yapan UMKE ekiplerinin de aşağıdan verdiği katkıyla kurtarılanlar 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

AFAD Müdahale Şube Müdürü Ümit Çiğdem başkanlığında koordine edilen kurtarma operasyonuyla ilgili olarak bilgi veren Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Kartepe’de TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planının ayrılmaz parçası olan Arama Kurtarma Hizmet Grubunun telesiyej kurtarma tatbikatının icra edildiğini söyledi. Tekoğul, “Arama kurtarma hizmet grubunda ana çözüm ortağı olan AFAD ile birlikte destek çözüm ortaklarının katkı sunduğu tatbikatın kazasız-belasız ve başarılı şekilde tamamlanması sevinç kaynağımız olmuştur. Zaman zaman korku ile izlediğimiz, nefes nefese kaldığımız ve akrobatik hareketlere şahit olduğumuz bu kurtarma tatbikatı ile personel donanımımızı görmüş olduk. Ayrıca paydaşlarımızla birlikte çalışma becerimizi test etmiş olmak da, müdahale yeteneğimiz açısından önemliydi” dedi.

Katılımcı kuruluş personelinin günün anısına çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona eren tatbikatın zaman zaman tekrarlanacağı bilgisi verildi.