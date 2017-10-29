Televizyon hırsızları tutuklandı

25 Ekim Çarşamba günü İzmit Malta Mahallesi'ndeki bir eve demir parmaklıkları makasla kesip giren hırsızlar ortalığı talan ettikten sonra çalacak bir şey bulamayınca vatandaşın 10 bin TL'lik televizyonu çalıp kayıplara karıştılar.

TUTUKLANDILAR

Gelen ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Asayiş Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu sabaha karşı İzmit'teki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler şüpheliler T.D, F.B, L.A.'yı uyurken yakalayıp gözaltına aldı. Aranma kaydı olan şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkalarının olduğu öğrenildi. 3 şahıs, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ