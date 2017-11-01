TEM kapandı, D-100 sıkıntılı

SAKARYA DUYURDU

Konuyla ilgili duyuru Sakarya Valiliği’nden geldi. 25 Kasım’a kadar Adapazarı Gişeler ile İzmit Doğu Kavşağı arasında İstanbul’a gidiş yönünde her gün 07.30-17.30 saatleri arasında çalışma yapılacak. Bu bölüm saat 07.30’dan itibaren tamamen trafiğe kapalı olacak ve araçlar zorunlu olarak D-100’e yönlendirilecek. Saat 17.30’dan sonra TEM’de trafik akışı eskisi gibi devam edecek. Sapanca Otoyol Kavşağı da aynı çalışma kapsamında kapalı olacak.

ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bu çalışmanın İzmit’e yönelik olumsuz etkisi bugün öğle saatlerinden itibaren hemen etkisini gösterdi. İzmit Doğu gişelerinden otoyola girmekten kaçan araçlar, İzmit şehir içi geçişindeki yükü arttırdı, trafikte zaman zaman tıkanmalar meydana geldi. Köseköy Kavşağı’ndaki çalışmalar da yoğunluğu artırdı. Trafik ekipleri, belli noktalarda araç sürücülerini İzmit Doğu Kavşağı’ndan yeniden otoyola yönlendirmek için çaba harcadı. Kandıra Gişeler’den TEM’e çıkış da sıkıntılı olduğundan, D-100’deki tıkanma belli bölümlerde ve zaman diliminde devam etti.

25 KASIM’A KADAR- TEM Otoyolu’nun Adapazarı Gişeler ile İzmit Doğu Kavşağı arası İstanbul’a gidiş yönünde üst yapı onarım çalışması başlatıldı. 25 Kasım’a kadar 07.30-17.30 saatleri arası yol tamamen kapalı. Böyle olunca trafik D-100’e kaydırıldı. Adapazarı ile İzmit arasında trafik yükü arttı. İzmit Doğu Kavşağı ve Kandıra Gişeler’den TEM’e girmek istemeyen araçlar İzmit içine girince, bugün öğle saatlerinde D-100’ün İstanbul’a gidiş yönü bir anda böyle oldu, sonra normale döndü. (Şennur Yıldız)