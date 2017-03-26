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TEM savaş alanına döndü: 5 yaralı

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TEM savaş alanına döndü: 5 yaralı
TEM otoyolu Kocaeli kesiminde, hatalı sollama sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

TEM otoyolu Gültepe Tüneli'nde meydan gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Fatih Çelik idaresindeki 26 ZF 249 plakalı otomobil, Gültepe Tüneli girişinde sollama yaparken önünde seyir eden Sedat Erdeğer idaresindeki 34 BG 8288 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki beton bariyerlere çarparak yolun ortasına savruldu. Arkadan gelen Zerrin Dirik idaresindeki 34 BM 4249 plakalı jip çarptı. Kazada 34 BG 8288 plakalı otomobil içinde bulunan sürücü Sedat Erdeğer araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
Kazada yaralanan sürücü Sedat Erdeğer, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu çıkartılarak ambulansa alındı. Aynı araçta bulunan eşi Neşe, çocukları Murat Süleyman ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 26 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Ç. de ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle TEM otoyolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kerim YAVUZ

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