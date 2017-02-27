TEM’de bir kilometre arayla iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kocaeli'de bariyere çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

TEM otoyolu Dilovası kesiminde bir kilometre aralıklarla meydana gelen iki farklı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yabancı uyruklu tır sürücüsünün kopan bacağını itfaiye ekipleri uzun süre aradı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza TEM otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Macaristan uyruklu Gyorfi İmre’nin kullandığı MEU-586 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere girdi. Yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra duran tırdaki sürücü bulunduğu yere sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtulan yabancı uyruklu sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sürücü bir taraftan kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılırken diğer taraftan ise itfaiye ekipleri sürücünün kopan bacağını aradı.





Yolcu otobüsü; duran otomobillere çarptı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gyorfi İmre, Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu kazanın ardından TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik bir süre Ankara istikametinde kapalı kaldı. Bu sırada trafiğin sıkıştığını fark edemeyen Hasan Y. idaresindeki 34 TL 1536 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü önünde duran araçlara çarptı.





Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Otobüsün araçlara çarpmasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. 34 RFT 29, 34 EA 294, 33 DLZ 86 ve 43 EU 029 plakalı araçlar kazada hasar aldı. Kazanın ardından hurda yığınına dönen 43 EU 029 plakalı aracın Yaşar G. ve Sultan G. hafif yaralanırken, otobüs sürücüsü Hasan Y., Yalçın A., Münire A., Meral T. Ve 7 aylık bebek Ela T. de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki sürücüler yaptı.





Kazayı cep telefonuyla haber verdi

Yaralılardan Yaşar G., olay yerinde ambulans beklerken kendisine cep telefonundan ulaşanlara kazada yaralandığını söyledi. Olay yerinden geçen karayolları ekipleri de müdahale etti. Bazı yaralılar karayolları ekiplerinin araçlarında ambulans bekledi.

Kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslar tarafından bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.