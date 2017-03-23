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Tem'de çarpışıp şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı

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Tem'de çarpışıp şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı
Kaza saat 15.45 sıralarında, TEM yolunun Sakarya- Kocaeli il sınırında meydana geldi.

İstanbul yönüne giden ve sürücülerinin kimliği hinüz belirlenemeyen 37 PD 671 plakalı otomobil ile 34 GT 7900 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı, ardından çalılara saplandı.

Kaza yerine  Sapanca'dan ambulanslar sevk edildi. Araçlardan çıkarılan Yaşar Kara, Erdem Erdoğan, Doğan İlhan, Samet Arslantürk, Onur Kartal ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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