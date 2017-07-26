TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı

Çayırova geçişinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 12'si Suriye uyruklu 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Çayırova geçişi Ankara istikameti Şekerpınar mevkisinde İsa Akbaş'ın kullandığı 34 PF 1824 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İstanbul'dan aldığı 12 Suriyeliyi Kocaeli'ye getiren Erol Katır idaresindeki 34 UV 6440 plakalı minibüse çarptı.

Kazada araç sürücüleriyle 12 Suriyeli yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.