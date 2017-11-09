TEM'de kaza! Direksiyonda sıkışan otobüs şoförüne yolcular moral verdi

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ömer Lütfü Demir idaresindeki 41 EF 277 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Rıdvan Kurt idaresindeki 54 YV 132 plakalı kamyona çarptı. Kamyon çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak devrildi. Otobüs şoförü Ömer Lütfü Demir ise direksiyon koltuğunda sıkıştı. Yolcular yaralı sürücüye sağlık ekipleri gelinceye kadar moral vermeye çalıştı. Demir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansa alınarak Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Rıdvan Kurt ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından TEM otoyolunda trafik kontrollü olarak verildi.

Kerim YAVUZ



