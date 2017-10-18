TEM'de kaza! TIR bariyerlere çarptı

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez gişeler mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan 64 ES 770 plakalı piliç yüklü TIR’ın sürücüsü, yol ayrımını son anda fark ederek sağa doğru manevra yaptığı esnada bariyerlere girdi. Kazada TIR şoförü araç içerisinde sıkışırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu TIR sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre kapalı kalırken, TIR’ın çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Binali ASLAN

