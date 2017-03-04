TEM'de korkutan kaza: 6 yaralı

TEM otoyolu Hereke mevkinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Hereke mevkinde meydana gelen trafik kazasında Beşir Akbaş idaresindeki 34 HH 1218 plakalı otomobil, 200 metre önünde gerçekleşen kazadan ötürü yavaşlayan Yusuf Çolak idaresindeki 34 YC 973 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile Beşir Akbaş’ın aracında bulunan; eşi Hanım Akbaş, kızları Tülay Ertürk, Nermin Balcı ve torunları Ömer Faruk Balcı(10) ve Zeynep Sera Balcı (4) yaralandı. Olay yerine 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanslar aracılığı ile bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik bir müddet kontrol ile verildi. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kontrolünü kaybedip su kanalına girdi